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محافظ مطروح يتفقد مركز العزيمة لعلاج الإدمان ويوجه بتنظيم ندوات تثقيفية.. صور

الخميس، 06 فبراير 2020 05:50 م
محافظ مطروح يتفقد مركز العزيمة لعلاج الإدمان ويوجه بتنظيم ندوات تثقيفية.. صور محافظ مطروح يتفقد مركز العزيمة لعلاج الإدمان التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
مطروح – حسن مشالى

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تفقد اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح، مركز العزيمة لعلاج الإدمان، التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، التابع لمجلس الوزراء، على طريق القصر، غربي مدينة مرسى مطروح، يرافقه فتحي الجمل  مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، لمتابعة أعمال المركز الواقع على مساحة 7 آلاف متر مسطح، ويضم 27 شاليه، بالإضافة إلى مبنى إداري ومطعم  ومركز كمبيوتر ومسجد وملاعب رياضية لاستقبال مرضى الإدمان وعلاجهم، من مختلف مناطق الجمهورية.

 

وتفقد محافظ مطروح، عدد من أقسام المركز ومن بينها المكتبة والمطعم وقاعة الاجتماعات، مع الاستماع لشرح حول منظومة العلاج بالمركز، سواء بالعمل والتدريب على الأنشطة والحرف اليدوية المختلفة، أو فى قاعات الموسيقى والفنون، وقاعة التدريب الرياضي، والتثقيف والتوعية وغيرها.

 

ووجه محافظ مطروح، بتنظيم ندوة تثقيفية، ضمن برنامج رحلة شباب المحافظات الحدودية لمطروح، الأسبوع المقبل، وكذلك لطلاب الجامعة بمطروح، حول أخطار الإدمان والتوعية منها، وقدم الشكر للعاملين بالمركز، على الجهود المبذولة متمنيا لهم التوفيق فى رسالتهم السامية، مع تأكيد محافظة مطروح، على تقديم كافة الدعم للارتقاء بالمركز والخدمات المقدمة به.

 

ورحب محافظ مطروح، بعدد من الشباب، خلال فترة النقاهة وتلقيهم العلاج  بالمركز متمنيا لهم الشفاء، ومؤكداً على سعادته بعزيمتهم وإرادتهم من أجل عودتهم إلى حياتهم الطبيعية ليكونوا نافعين لأنفسهم وأسرهم ولمجتمعهم، مع تعاون الجميع معهم لعبور هذه المرحلة، وذلك أثناء تناولهم وجبة الغذاء بقاعة الطعام، كما شارك المحافظ م أحد نزلاء  المركز فى لعبة  تنس الطاولة.

 

وأوضح العميد محمد محمود خليل، نائب مدير المركز، أنه يتم قضاء فترة العلاج، وخروج الشباب الذين يتم تلقيهم العلاج، وعودتهم  لذويهم وممارسة حياتهم الطبيعية، بعد إعادة تأهيلهم ثقافياً ورياضياً واجتماعياً، مع توعيتهم وتنمية قدراتهم على مواجهة الحياة.

 

محافظ مطروح يتفقد مركز العزيمة لعلاج الإدمان (1)
محافظ مطروح يتفقد مركز العزيمة لعلاج الإدمان

 

محافظ مطروح يتفقد مركز العزيمة لعلاج الإدمان (2)
محافظ مطروح يتفقد مركز العزيمة لعلاج الإدمان 

 

محافظ مطروح يتفقد مركز العزيمة لعلاج الإدمان (3)
محافظ مطروح يتفقد مركز العزيمة لعلاج الإدمان 

 

محافظ مطروح يتفقد مركز العزيمة لعلاج الإدمان (4)
محافظ مطروح يتفقد مركز العزيمة لعلاج الإدمان

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