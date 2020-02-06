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الخميس، 06 فبراير 2020 06:06 م
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محافظ سوهاج يتفقد حى شرق ويشدد على الاهتمام بالمواطنين.. صور

الخميس، 06 فبراير 2020 05:05 م
محافظ سوهاج يتفقد حى شرق ويشدد على الاهتمام بالمواطنين.. صور محافظ سوهاج يتفقد حى شرق ويشدد على الاهتمام بالمواطنين
سوهاج – عمرو خلف

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تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الخميس، حي شرق سوهاج في جولة ميدانية، للوقوف على مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حيث شملت الجولة تفقد مقر الحي، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين .

وشدد محافظ سوهاج على الاهتمام براحة المواطنين وتذليل العقبات أمامهم، لافتا إلى عدم التهاون مع المقصرين في أداء عملهم، جاء ذلك خلال لقائه بموظفي الإدارة الهندسية ومديري الإدارات بالحي، مشيرا إلى أهمية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتصدي للمخالفات، وإزالة التعديات، وتقنين أراضي الدولة؛ للحفاظ على حق الشعب .

واستمع "الفقي" إلى شكاوى بعض المواطنين بالمركز التكنولوجي، موجها بسرعة التعامل معها، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لهم .

ومن جانبه أوضح عاطف الصمطي رئيس الحي أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي شرق هو أول مركز تكنولوجي بالمحافظة، حيث تم افتتاحه عام 2009، وتم تجديده في 2019 بدعم من وزارة التخطيط والبنك الدولي، مشيرا إلى ان المركز مختص باستخراج رخص المباني والمحلات التجارية، والمرافق ، واستقبال الطلبات العامة من المواطنين، وهو يعمل على خطوط ربط بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط، والمحافظة، مضيفا أن المركز حاليا يقوم باستخراج الرخص المميكنة كخدمة جديدة متميزة للمواطنين.

كان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قد تفقد مشروعات "محطة إنتاج البيض بالعيساوية شرق، ومحطة إنتاج الألبان واللحوم بالديابات، وتسمين الدواجن بالأحايوة شرق"، بمركز ومدينة أخميم، ومحطة إكثار الدواجن بحي غرب سوهاج، وذلك للوقوف على آخر التطورات لموقف المشروعات الإنتاجية بالمحافظة، رافق المحافظ خلال الجولة المهندس طارق الوراقي سكرتير عام مساعد المحافظة ورئيس مجلس إدارة المشروعات الإنتاجية، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة أخميم، وفريدة سلام رئيس حي غرب سوهاج، ومديري  إدارات الشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية بالديوان العام.

واستمع المحافظ خلال الجولة لشرح مفصل من السكرتير المساعد عن أهم التطورات وما تم من إنجازه بالمشروعات الإنتاجية، حيث ينتج مشروع إنتاج البيض بالعيساوية شرق 25 ألف فرخة بياض منتجة، بإيراد شهري 500 ألف جنيها، بالإضافة إلى إنتاج 20 ألف فرخة بياض منتجة عمر 144 يوم، وقد دخلت الإنتاج في 10 ديسمبر العام الماضي، وكذلك إنتاج 50 ألف كتكوت عمر 44 يوم سيدخل الإنتاج في مارس القادم، ومن المتوقع وصول الإيرادات منه إلى مليون جنية شهريا، مشيرا إلى أنه جاري التفاوض على 20 ألف فرخة منتجة بمبلغ 10 مليون جنيه، ومن المتوقع وصول الإيرادات منها إلى 500 ألف جنية شهريا، وجاري دراسة إجراء عملية قلش لـ 25 ألف فرخة منتجة مع الإستمرار في الإنتاج؛ ليكون الإيراد المتوقع 2.5 مليون جنيه شهريا.

 

محافظ سوهاج يتفقد حى شرق ويشدد على الاهتمام بالمواطنين (3)
محافظ سوهاج يتفقد حى شرق ويشدد على الاهتمام بالمواطنين 

 

محافظ سوهاج يتفقد حى شرق ويشدد على الاهتمام بالمواطنين (4)
محافظ سوهاج يتفقد حى شرق ويشدد على الاهتمام بالمواطنين

 

محافظ سوهاج يتفقد حى شرق ويشدد على الاهتمام بالمواطنين (5)
محافظ سوهاج يتفقد حى شرق ويشدد على الاهتمام بالمواطنين (

 

محافظ سوهاج يتفقد حى شرق ويشدد على الاهتمام بالمواطنين (1)
محافظ سوهاج يتفقد حى شرق ويشدد على الاهتمام بالمواطنين

 

محافظ سوهاج يتفقد حى شرق ويشدد على الاهتمام بالمواطنين (2)
محافظ سوهاج يتفقد حى شرق ويشدد على الاهتمام بالمواطنين

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