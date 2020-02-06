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محافظ الغربية: رصد 116 منشأة صناعية غير مرخصة بداخلها منتجات غير صالحة

الخميس، 06 فبراير 2020 09:37 م
محافظ الغربية: رصد 116 منشأة صناعية غير مرخصة بداخلها منتجات غير صالحة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، عن رصد 116 منشأة صناعية غير مرخصة تحتوى على منتجات غير صالحة للاستخدام ومجهولة المصدر مما يعرض مستخدميها من المواطنين للخطر، جاء ذلك فى إطار التنسيق بين المحافظة ومديرية أمن الغربية للتصدى الحازم لكافة المنشآت الغير مرخصة لما تمثله من خطورة من حيث عدم إلتزامها بالإشتراطات الصحية وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

يذكر أن هذه المنشآت الصناعية تمثلت فى (23 بمركز طنطا - 16 بمركز السنطة - 21 بمركز كفر الزيات - 15 بمركز زفتى - 16 بمركز بسيون - 19 بمركز المحلة الكبرى - 4 بمركز قطور - 2بمركز سمنود).

كما تم ضبط كميات من المنتجات الغير صالحة للاستخدام ومجهولة المصدر، والتي تمثلت في ( 3100 لتر مياه مفلتره - 47 طن ملح محجر - 40 طن مخللات - 22 ألف قطعة حلوى - 940 كجم طحينة - 11300 عبوة مواد غذائية - 1.5 طن مكرونة - 10 طن بويات مجهولة المصدر - 1100 كجم زيت طعام - 885 كجم جبن - 3744 عبوة مشروب سوبيا تمر هندي - 1320 كجم أسماك مدخنة - 250 كجم زيت حار - 44 طن أعلاف - 6600 لتر مواد بترولية - 10700 لتر منظفات صناعية - 570 لتر زيت سيارات).

وفى هذا السياق أصدر محافظ الغربية توجيهاته لرؤساء المدن والأحياء بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المنشآت الغير مرخصة واستمرار المتابعة الدورية فى هذا الشأن.

وفى وقت سابق قرر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، غلق 57 منشأة صحية بدون تراخيص لمخالفتها الإشتراطات الصحية.

كان وكيل وزارة الصحة وجه إدارة العلاج الحر بالمديرية بتكثيف الحملات على المستشفيات والمراكز الطبية لفحص التراخيص والاشتراطات الصحية حفاظا على صحة المرضى وعلى التزام المنشآت الصحية بالمعايير الفنية، وشكلت لجنه برئاسة الدكتور حامد محمود حامد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالغربية للمرور على المنشآت الطبية وتبين مخالفة 57 منشاة طبية وتم استصدار قرارات بغلقها.

من ناحية آخرى، قرر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، وضع مستشفى قطور المركزى ضمن خطه التطوير، وذلك حرصا على سلامة المواطنين.

وأشار فى بيان له إلى أنه خلال الشهر القادم سيتم استلام 50 ماكينة غسيل كلوى بعد فحص جميع الماكينات على مستوى مستشفيات المحافظة، والتى تعدت أكثر من ساعات العمل الطبيعية وهى 40 ألف ساعة.

 

 


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