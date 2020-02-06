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محافظ الغربية: إزالة 231 حالة تعدى على أملاك الدولة خلال 4 أيام

الخميس، 06 فبراير 2020 06:37 م
محافظ الغربية: إزالة 231 حالة تعدى على أملاك الدولة خلال 4 أيام جانب من الإزالة
الغربية عادل ضرة

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أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، استمرار حملات الموجة 15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى أسفرت عن إزالة 231 حالة تعدى واسترداد 24248 م2 خلال 4 أيام، ففى اليوم الرابع للحملة تم إزالة 203 حالة تعدى على أملاك الدولة واسترداد 18579م2 بمركز السنطة.

تمثلوا فى إزالة (14 حالة تعدى على أملاك الرى والصرف بمساحة 3449م2 – 12 حالة تعدى على أملاك الأوقاف بمساحة 2010م2- إزالة حالة تعدى على أملاك السكة الحديد بمساحة 210م2).

أكد المحافظ، أنه لاتهاون مع المتعدين على أملاك الدولة والعمل على استعادة حق الشعب، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة فى إزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة للاستفادة منها فى المشروعات الخدمية التى تعود بالنفع على جميع المواطنين.

كان محافظ الغربية، أكد على أن جميع أجهزة المحافظة التنفيذية تتعامل مع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة بكل جدية وحزم لإزالة كافة أشكال التعديات وإسترداد حق الشعب فى أراضيه التى هى حق لجميع الأجيال الحالية والمتتالية، حيث قامت محافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات المعنية وإزالة 64 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 2967م2 خلال اليوم الثالث للموجه 15 لإسترداد "حق الشعب".

تمثلوا فى إزالة 44 حالة تعدى على أملاك الرى والصرف بمساحة 1456م2 و8 حالات تعدى على أملاك الأوقاف بمساحة 1151م2 و12 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 360م2 فى مركز ومدينة زفتي.

وأوضح محافظ الغربية أن حصيلة الموجة 15 منذ بدايتها هو إسترداد 18579م2 بتنفيذ 203 حالة إزالة على أملاك الدولة ، مؤكداً إستمرار عمل الموجه وفق المخططات الموضوعة لإزالة كافة أشكال التعديات مع إلتزام الجميع بتنفيذ الإزالة فى المهد فور الشروع فى المخالفة لمنع وجود أى تعديات أو مخالفات جديدة.

كان محافظ الغربية قد افتتح مدرسة الشهيد محمد عبد الحميد نصر بلال بقرية صرد مركز قطور المقامة على مساحة 4115 م2 بتكلفة 17 مليون و300 ألف جنيه، وتنقسم المدرسة إلى جناحين بإجمالى 36 فصل دراسى للمراحل (الإبتدائى – الإعدادى – الثانوي) و6 فصول رياض أطفال.

وعقب الإفتتاح؛ أشاد محافظ الغربية بمستوى الحالة الإنشائية وتجهيزات مبنى المدرسة وبوجود فناء متسع يسمح بممارسة العديد من الأنشطة ، مؤكداً إلزام الطلاب بالحضور بإنتظام خلال الفصل الدراسى الثاني، جاء ذلك خلال تفقده لفصول المدرسة.

كما إلتقى محافظ الغربية بأهالى القرية الذين أعربوا عن سعادتهم بالإنتهاء من هذا الصرح التعليمى ودخوله العمل فى بداية الفصل الدراسى الثاني، حيث أكد أن القطاع التعليمى يمثل أولوية كبرى فى مخططات عمل المحافظة.

 

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