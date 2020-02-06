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محافظ الدقهلية يستقبل وزير الاتصالات لافتتاح مشروعات التحول الرقمى

الخميس، 06 فبراير 2020 01:36 م
محافظ الدقهلية يستقبل وزير الاتصالات لافتتاح مشروعات التحول الرقمى محافظ الدقهلية يستقبل وزير الاتصالات
الدقهلية شريف الديب

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استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمكتبه بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، وذلك في إطار زيارة وزير الاتصالات لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات التحول الرقمي والخدمات البريدية بمدينة المنصورة وطلخا ومشاركته مؤتمراً بجامعة المنصورة لتعظيم التعاون بين المحافظة والجامعة والوزارة في مجال الاتصالات والتعليم عن بعد .

وأكد محافظ الدقهلية علي التعاون والدعم الكامل لمشروع التحول الرقمي الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لسرعة تقديم الخدمة للمواطنين والتعاون التام بين جميع مؤسسات الدولة .

ومن جانبه أكد وزير الاتصالات علي تطوير البنية التحتية للاتصالات بجميع مراكز ومدن محافظة الدقهلية، بما يتناسب مع السرعة المطلوبة لتقديم الخدمات للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعميم مشروع التحول الرقمي في كافة المحافظات   .

حضر الزيارة عدد من نواب البرلمان عن محافظة الدقهلية والقيادات التنفيذية لقطاع الاتصالات والبريد .

كان تقرير سابق لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد كشف عن تحقيق القطاع ناتج محلى يقدر بنحو 93 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 مقابل نحو 80.1 مليار جنيه عام 2017/2018، بمعدل نمو بلغ نحو 16.6% فى عام 2018/2019 مقابل نحو 14.1% فى عام 2017/2018.

كما بلغ معدل نمو القطاع خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 16% ليسجل أعلى قطاعات الدولة نموًا، وبلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 35.77 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 مقابل 28.78 مليار جنيه فى عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 24%، وبلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة نحو 4% خلال عام 2018/2019 مقابل 3.5% في عام 2017/2018.

وبلغ إجمالى صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 3.26 مليار دولار فى عام 2017/2018 وتم تأسيس 1199 شركة جديدة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 986 شركة خلال الفترة نفسها فى العام السابق، وبلغت رؤوس أموال الشركات الجديدة مليارا و575 مليون جنيه خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 973 مليون جنيه خلال الفترة نفسها فى العام السابق.

 

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الاتصالات (1)
محافظ الدقهلية يستقبل وزير الاتصالات 

 

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الاتصالات (2)
محافظ الدقهلية يستقبل وزير الاتصالات 

 

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الاتصالات (3)
محافظ الدقهلية يستقبل وزير الاتصالات 

الدقهلية

محافظ الدقهلية

وزير الاتصالات

مشروع التحول الرقمي

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