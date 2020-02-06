سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 02:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة ووزيرة التضامن الاجتماعى يكرمان حفظة القرآن الكريم اليوم

الخميس، 06 فبراير 2020 01:22 ص
محافظ الجيزة ووزيرة التضامن الاجتماعى يكرمان حفظة القرآن الكريم اليوم اللواء احمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظم محافظة الجيزة اليوم احتفالية تكريم حفظة القران الكريم من أبناء محافظة الجيزة، بحضور اللواء احمد راشد محافظ الجيزة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع الاتحاد الاقليمى للجمعيات الاهلية وذلك بمسرح مركز الجيزة الثقافى بشارع خاتم المرسلين .
 
وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة حريصة على تشجيع أبناءها وتحفيزهم على الاستمرار في التفوق وخدمة المجتمع، وتعمل على تلبية احتيجاتهم بما ينعكس على خدمة المجتمع، وتبنى أفكارهم البناءة ودعمهم والعمل على تنفيذها.
 
وكان اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، سلم 42 من أبناء الشهداء، دراجات هوائية، خلال حفل تكريم أبناء شهداء الجيزة من الجيش والشرطة، حيث صافح المحافظ أبناء وأسر الشهداء واستمع لمطالبهم، وقال المحافظ إن المحافظة لن تتأخر عن خدمة أبناءها خاصة أسر الشهداء الذين ضحوا من أجل رفعة وحماية الوطن، كما سلم محافظ الجيزة أبناء الشهداء خلال الحفل شهادات تقدير وهدايا تذكارية تحمل أسماء الشهداء، تخليدا لذكراهم.
 
وعقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اللقاء الأسبوعى مع عدد من المواطنين لبحث شكواهم للعمل على حلها، وذلك فى حضور هند عبد الحليم، نائب المحافظ لشئون المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس محمود فوزى، السكرتير المساعد، والمهندس أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ورؤساء أحياء ومدن الدقى والبدرشين والعياط ومنشأة القناطر، ومديرى الشئون الصحية بالجيزة، وهيئة الأبنية التعليمية، والإدارات المختصة بالمحافظة، حيث استمع محافظ الجيزة لعدد من الشكاوى، موجها رؤساء الأحياء بسرعة حلها، والمتابعة مع المواطنين، والنزول بشكل مستمر للشارع للتعرف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها، ويعقد محافظ الجيزة لقاء دورى مع المواطنين كل أسبوع، على أن يجمعه اللقاء بمجموعة من مواطنى الأحياء والمدن، مقسمين خلال الشهر، ويتم حل المشاكل بحضور رؤساء الأحياء والمختصين بكل حى .
 
 

تكريم حفظة القران

محافظ الجيزة

التضامن الاجتماعي

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. محافظة الجيزة تبدأ تركيب سور خرسانى بطول ترعة المريوطية بالبدرشين

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:20 م

نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بالحوامدية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:26 م

محافظة الجيزة توقع عقود للتصالح فى مخالفات البناء بالعمرانية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:04 م

دفتر أحوال المواطنين.. قارئ يشكو من مصنع للكرتون فى منطقة طرة الأسمنت‏ ينتج عنه تلوث بيئى.. قارئة تستغيث لتوفير رعاية لوالدها المسن المصاب بجلطة بالمخ فى الجمالية.. محافظة الجيزة ترفع القمامة من أرض اللواء

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:00 ص

محافظة الجيزة: غلق جزئى لشارع النيل بالدقى لمدة 6 ساعات

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:37 م

محافظ الجيزة يوجه رؤساء الأحياء بالنزول للشارع وحل مشاكل المواطنين

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 06:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تتبع السيارات المسروقة وتحديد أماكن الزحام.. أبرز فوائد الملصق الإلكترونى

تتبع السيارات المسروقة وتحديد أماكن الزحام.. أبرز فوائد الملصق الإلكترونى

دار الإفتاء: يجوز إلغاء العمرة والحج حال التهديد بالإصابة بفيروس كورونا

دار الإفتاء: يجوز إلغاء العمرة والحج حال التهديد بالإصابة بفيروس كورونا

ميناء دمياط يخضع طاقم سفينة صينية للحجر الصحى وسط إجراءات أمنية مشددة

ميناء دمياط يخضع طاقم سفينة صينية للحجر الصحى وسط إجراءات أمنية مشددة

15 مدينة سياحية فى مصر تمنع استخدام البلاستيك.. أبرزها مرسى علم وطابا

15 مدينة سياحية فى مصر تمنع استخدام البلاستيك.. أبرزها مرسى علم وطابا

استيفاء الشروط الصحية والبدنية شرط لالتحاق الطلاب بمعهد معاونى الأمن

استيفاء الشروط الصحية والبدنية شرط لالتحاق الطلاب بمعهد معاونى الأمن

موقع دعم مصر يواصل تلقى طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم المحمول

موقع دعم مصر يواصل تلقى طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم المحمول

رئيسا للأبد ..ترامب يرد على خصومه وينشر فيديو على تويتر

رئيسا للأبد ..ترامب يرد على خصومه وينشر فيديو على تويتر

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

حماية المستهلك: غرامات قطاع السيارات بلغت 120 مليون جنيه فى أسبوع واحد

حماية المستهلك: غرامات قطاع السيارات بلغت 120 مليون جنيه فى أسبوع واحد

بعد هدف الحدود.. محمود علاء الهداف التاريخي لمدافعي الزمالك في الدوري

بعد هدف الحدود.. محمود علاء الهداف التاريخي لمدافعي الزمالك في الدوري

اليوم السابع: من الصين إلى اليمن.. أبناء مصر أولا

اليوم السابع: من الصين إلى اليمن.. أبناء مصر أولا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة