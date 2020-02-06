محافظ الجيزة ووزيرة التضامن الاجتماعى يكرمان حفظة القرآن الكريم اليوم

كتب سيد الخلفاوى

تنظم محافظة الجيزة اليوم احتفالية تكريم حفظة القران الكريم من أبناء محافظة الجيزة، بحضور اللواء احمد راشد محافظ الجيزة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع الاتحاد الاقليمى للجمعيات الاهلية وذلك بمسرح مركز الجيزة الثقافى بشارع خاتم المرسلين .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة حريصة على تشجيع أبناءها وتحفيزهم على الاستمرار في التفوق وخدمة المجتمع، وتعمل على تلبية احتيجاتهم بما ينعكس على خدمة المجتمع، وتبنى أفكارهم البناءة ودعمهم والعمل على تنفيذها.

وكان اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، سلم 42 من أبناء الشهداء، دراجات هوائية، خلال حفل تكريم أبناء شهداء الجيزة من الجيش والشرطة، حيث صافح المحافظ أبناء وأسر الشهداء واستمع لمطالبهم، وقال المحافظ إن المحافظة لن تتأخر عن خدمة أبناءها خاصة أسر الشهداء الذين ضحوا من أجل رفعة وحماية الوطن، كما سلم محافظ الجيزة أبناء الشهداء خلال الحفل شهادات تقدير وهدايا تذكارية تحمل أسماء الشهداء، تخليدا لذكراهم.

وعقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اللقاء الأسبوعى مع عدد من المواطنين لبحث شكواهم للعمل على حلها، وذلك فى حضور هند عبد الحليم، نائب المحافظ لشئون المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس محمود فوزى، السكرتير المساعد، والمهندس أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ورؤساء أحياء ومدن الدقى والبدرشين والعياط ومنشأة القناطر، ومديرى الشئون الصحية بالجيزة، وهيئة الأبنية التعليمية، والإدارات المختصة بالمحافظة، حيث استمع محافظ الجيزة لعدد من الشكاوى، موجها رؤساء الأحياء بسرعة حلها، والمتابعة مع المواطنين، والنزول بشكل مستمر للشارع للتعرف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها، ويعقد محافظ الجيزة لقاء دورى مع المواطنين كل أسبوع، على أن يجمعه اللقاء بمجموعة من مواطنى الأحياء والمدن، مقسمين خلال الشهر، ويتم حل المشاكل بحضور رؤساء الأحياء والمختصين بكل حى .