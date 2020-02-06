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محافظ البحر الأحمر بمستشفى الغردقة: "هتلاقونى كل يوم فى المستشفيات ومبزهقش"

الخميس، 06 فبراير 2020 04:53 م
محافظ البحر الأحمر بمستشفى الغردقة: "هتلاقونى كل يوم فى المستشفيات ومبزهقش" محافظ البحر الأحمر يتفقد المستشفي العام
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تفقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الخميس، مستشفي الغردقة العام، لمراجعة الملاحظات السلبية التي وجه بتلافيها، خلال زيارته السابقة للمستشفى.

وبدأ المحافظ الزيارة بتفقد وحدة الغسيل الكلوي للاطمئنان على تقديم الخدمة الصحية للمواطنين على أكمل وجه، وحرص على الاستماع للمرضى ومعرفة طلباتهم، حيث استمع لشكوى مريضة، أثناء تقديم جلسة غسيل كلوي لها بالوحدة، واستمع أيضاً لشكوي مريض آخر، ووجه بحل شكواهم علي الفور.

وبعدها تفقد عددا من الأقسام الأخرى، وتوجه إلى مطبخ المستشفى، للاطمئنان على سلامة الوجبات المقدمة للمرضى، والتأكد من جودتها، ووجه بتوفير الدعم المطلوب لضمان سلامة الوجبات، مشدداً على النظافة العامة للمكان والعاملين به، واطلع على شهاداتهم الصحية.

وأكد محافظ البحر الأحمر، خلال جولته بمستشفى الغردقة العام، أنه يسعي إلى "الإصلاح الصحي" بالمحافظة من خلال تطوير المستشفيات، وعمل زيارات مفاجئة متكررة للوقوف على مدى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، قائلاً "كل يوم هتلاقوني في المستشفيات والمصالح الحكومية، أنا مبزهقش، والمتابعة أهم شيء عندي" ، لافتاً إلى أنه لابد من استغلال الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصحة المواطنين، من خلال استراتيجية الدولة لبناء الإنسان على المستوى الصحي،  مشيراً إلى أن الرئيس يضع على عاتقه مهام كثيرة جميعها تدور حول صحة المواطن، ورعايته بإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة، موضحاً أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه بتسخير كل الجهود وتقديم الدعم المطلوب للمساهمة فى إحداث طفرة وتحسن ملموس في المجالات الصحية.

وأنهى المحافظ زيارته بعدما تأكد أن مدير مديرية الصحة، تلافى السلبيات التي لاحظها ووجه بتلافيها خلال زيارته السابقة للمستشفى، وأبرزها ملاحظات تتعلق بسلامة جزء من إحدى المنشآت الطبية والتي كانت آيلة للسقوط، ومكان اعداد الطعام ومكان المغسلة التي وجه بنقلها واخلائها لحين اعادة ترميمها.

 

محافظ البحر الأحمر يتفقد المستشفي العام (1)
محافظ البحر الأحمر يتفقد المستشفي العام 

 

محافظ البحر الأحمر يتفقد المستشفي العام (2)
محافظ البحر الأحمر يتفقد المستشفي العام 

 

محافظ البحر الأحمر يتفقد المستشفي العام (3)
محافظ البحر الأحمر يتفقد المستشفي العام 

 

محافظ البحر الأحمر يتفقد المستشفي العام (4)
محافظ البحر الأحمر يتفقد المستشفي العام 

 

محافظ البحر الأحمر يتفقد المستشفي العام (5)
محافظ البحر الأحمر يتفقد المستشفي العام 

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