محافظ الإسماعيلية يلتقى أعضاء مجلس أمناء بيت العائلة المصرية

الإسماعيلية – جمال حراجى

عقد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، مؤتمرا موسعا لأعضاء مجلس أمناء فرع بيت العائلة المصرية بمحافظة الإسماعيلية، بحضور ماجدة النويشى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بدور رجال الدين الإسلامى والمسيحى على السواء فى نشر الثقافة والتوعية للشباب والعمل على ترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن وتوضيح المفاهيم الحقيقية لمعنى الديمقراطية والحرية واحترام الرأى والرأى الآخر وتوجية رسالة للعالم أجمع تؤكد وحدة صف الشعب المصرى العريق.

وخلال المؤتمر الذى حضره الشيخ وحيد عايش، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسماعيلية ورئيس فرع بيت العائلة والشيخ أحمد عبد القادر، رئيس لجنة الفتوى والأمين العام للفرع والشيخ جمال على، مدير إدارة أوقاف الإسماعيلية والشيخ محمد عبد الهادى، مدير عام الوعظ والإرشاد والأنبا مكاريوس توفيق مطران الأقباط الكاثوليك الفخرى لمدن شرق الدلتا والقناة وسيناء والأب دانيال لطفى مطران، الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية ولفيف من القساوسة ورعاة الكنائس ونخبة من أساتذة الجامعة وعمداء الكليات أشاد المحافظ بروح المحبة والأخاء التى تجمع شعب الإسماعيلية بمختلف طوائفم وانتمائتهم وتاريخهم العظيم على مدى كافة الأحداث التاريخية التى مرت بها البلاد مؤكدًا على أننا جميعًا على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على تحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعى للمجتمع واستكمال مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على المصلحة العامة لجميع المواطنين.

من ناحية أخرى، قال اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية وأعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة، للإسراع فى الإنتهاء من وضع الخطة الوقائية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" وإغلاق جميع المعابر غير القانونية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، والتشديد على نظافة السلع الغذائية فى الأسواق والمحلات التجارية، ومتابعة جميع السلع المستوردة من خلال القنوات الشرعية والرقابة التموينية على السلع ، ومتابعة الوحدات الصحية وأقسام الإستقبال والطوارئ بجميع المستشفيات للكشف على المواطنين، للتأكد من سلامتهم من خلال الأطباء المتخصصين، مع توفير التوعية الشاملة وإقامة الندوات فى الجامعات والمدارس والجمعيات الأهلية للتعريف بأعراض المرض وكيفية الوقاية منه.

وأكد المحافظ على ضرورة تضافروتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع هذا الملف الصحى والعمل على إيجاد حلول جذرية فى أسرع واقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين والمضى قدمًا فى استكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين، ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطويروالتجميل من أجل الحفاظ على الوجه الجمالى والحضارى للإسماعيلية.