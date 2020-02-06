محافظ أسوان يعزى أسر ضحايا حادث الصحراوى الغربى

أسوان فريق المحافظات

قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان تعازيه لأسر 14 مواطنا من ضحايا حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة بسيارة نقل ثقيل بمقطورة فى الكيلو 3 بطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، متمنياً الشفاء العاجل لـ2 مصابين تم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعى، حيث يعانوا من نزيف وكسور وكدمات.

كما كلف اللواء أشرف، عطية الدكتور أحمد شعبان، نائب المحافظ بمرافقة مديرى الصحة والتضامن الاجتماعى والمستشفى بزيارة المصابين بالمستشفى ومتابعة الخدمة العلاجية والرعاية الطبية المتكاملة للمصابين حتى يتماثلوا للشفاء وخروجهم بحالة جيدة، بجانب قيام مديرية التضامن الإجتماعى بصرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين فى الحادث بواقع 10 آلاف جنيه لكل أسرة، بالإضافة إلى صرف الإعانات العاجلة للمصابين طبقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأنه تم نقل المصابين والوفيات بواسطة 11 سيارة إسعاف، حيث تم نقل الجثامين لمشرحة أسوان العمومية، كما تم الدفع بعدد 2 عربة إنقاذ برى لإخلاء الطريق أمام الحركة المرورية، تحت إشراف اللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان وقيادات مديرية الأمن والصحة والإسعاف ، لافتاً إلى أن الحادث جاء نتيجة إصطدام سيارة ميكروباص أجرة رقم ص و ن 2846 كانت متجهة إلى مدينة إدفو بسيارة نقل ثقيل رقم د ت س 8923 بمقطورة رقم د ن ر 5671 كانت في إتجاهها إلى أسوان وذلك على بعد 3 كم من كمين غرب أسوان فى بداية الطريق الصحراوى الغربى.

وكانت شهدت محافظة أسوان حادثتين أليمتين بطلهما الطريق الصحراوى الغربى بمدخل مدينة أسوان، والذى شهد حادثى تصادم، الأول كان بين سيارة ملاكى "فان" وأتوبيس ركاب، والثانى بين شاحنة نقل وسيارة أجرة ميكروباص، وحصدت هاتان الحادثتان نحو 19 شخصا دفعة واحدة فى حادثين فقط بنفس الطريق، وهو الأمر الذى جعل أهل أسوان يطالبون بضرورة ازدواج الطريق الصحراوى الغربى.

فى الحادثة الأولى، لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين فى حادث تصادم وقع بين أتوبيس بسيارة أجرة بمدخل مدينة أسوان على الطريق المؤدى إلى الصحراوى الغربى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان لتلقى العلاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان، وإخطار النيابة لتولى التحقيق واتخاذ باقى الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وأتوبيس على الطريق المؤدى للصحراوى الغربى بالقرب من بنزينة النيل بمدينة أسوان الجديدة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 17 آخرين.

وتم نقل المصابين وهم: "محمد عبد الله ضيفى" 16 سنة إلى المشرحة، ومحمد أحمد محمد 18 سنة مصاب بجرح قطعي بالوجه وكدمات متفرقه بالجسم، ومحمد رجب أبازيد 24 سنة مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وخالد أحمد محمد 41 سنة مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، ومصطفى محمد فهمي 36 سنة مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، و هاشم السيد احمد 17 سنه مصاب باشتباه كسر مضاعف في الساق الايسر، وحسن عمر حسن 24 سنه مصاب اشتباه نزيف داخلي بالمخ، ومحمد حسين رشوان 18 سنه نصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وعلي عبد المحسن عبد المالك 19 سنه مصاب بجرح غائر بالركبتين، و عبد الرازق ايوب عبد الرازق 33 سنه مصاب باشتباه نزيف بالمخ، ومحمد خالد عبد الحارث 19 سنه مصاب بنزيف بالانف وتورم بالعين اشتباه كسر بالقدم الايسر، واحمد عبد الرحمن دمرداش 35 سنه مصاب اشتباه كسر بالجمجمه وجرح بالوجه، محمد موسى عبد الحميد 25 سنه مصاب اشتباه كسر بالقدم الايسر، ومحمد بيومي محمد 18 سنه مصاب اشتباه كسر بالذراع الايمن، ويوسف عبده حليم 22 سنه مصاب بجرح في القدم الايسر ، ومحمد صبري محمد 18 سنه حساب اشتباه كسر بالذراع الايمن، وعبد الرحمن بهاء الدين 17 سنه مصاب اشتباه كسر بالذراع الايمن، وشخص مجهول الهويه 25 سنه مصاب اشتباه كسر بالجمجمة، ثم توفى 6 منهم تم تشييع جثامينهم.



