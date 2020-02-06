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محافظ أسوان: دعم أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق باعتمادات تصل لـ15 مليون جنيه

الخميس، 06 فبراير 2020 05:00 ص
محافظ أسوان: دعم أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق باعتمادات تصل لـ15 مليون جنيه أعمال رصف ورفع كفاءة
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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تحرص الدولة على مد شرايين التنمية والعمران فى كل أرجاء مصر من خلال إقامة وتشييد محاور وكبارى تنموية وتطوير الطرق السريعة والداخلية، وتشهد العديد من القرى والمدن بمحافظة أسوان أعمال تطوير طرق وزيادة فى أعمال رصف الطرق الداخلية وتوسعة طرق فى إطار الخطة المتكاملة للنهوض بالطرق والمداخل الرئيسية بـأسوان.

ويأتى ذلك بالتوازى مع إنشاء محاور عرضية تنموية وكبارى حيوية على النيل مثل كوبرى كلابشة الذى يربط الطريق الغربى الصحراوى بالطريق الزراعى الشرقى بتكلفة 642 مليون جنيه ويصل طوله إلى 23 كم وعرضه 21 متر ويضم 10 كبارى و6 أنفاق ويهدف الكوبرى إلى تخفيف الإختناقات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة حيث مخطط الإنتهاء من هذا المحور الهام قريبا، وكذلك كوبرى بديل لخزان أسوان فى إطار اهتمام الدولة بتنمية الصعيد وإنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة تساهم فى ربط شرق النيل بغربه وبالتالى خلق تجمعات صناعية وعمرانية جديدة.

من جهته أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أن الخطة العامة لرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية شهدت هذا العام تعديلات عديدة بإعطاء الأولوية للطرق التى تخدم أكبر قطاع من المواطنين وتساهم فى تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية حيث سيتم رصف ورفع كفاءة طرق بإجمالى أطوال 43 كم فى مختلف مدن وقرى المحافظة وبتكلفة إجمالية تصل إلى 57,6 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه بعد عرض مطالب المحافظة على بعض الوزارات فقد وافق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على دعم أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بمدينة أسوان باعتمادات تصل إلى 15 مليون جنيه للارتقاء بمستوى شوارعها الرئيسية والداخلية بما يتواكب مع استضافتها للعديد من الأحداث والمنتديات والمؤتمرات الدولية والقارية.

من جهة أخرى صرح العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو انه بتوجيهات من اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف بالطريق الدائرى الدائرى بإدفو سوف يتم انتهاء الرصف بالطريق خلال أيام.

فى نفس السياق يقول "وليد أحمد " من الأهالى أنه يناشد بتطوير مداخل القرى المختلفة بأنحاء محافظة أسوان، وتمهيد الطرق السريعة خاصة الطريق الصحراوى الغربى واستكمال الطريق الدائرى شرق أسوان والقضاء على آى معوقات، ورصف طرق داخلية بأنحاء قرى أسوان لتلبية احتياجات تلك القرى من المشروعات التنموية.

وأشار" سيد مصطفى " من الأهالى لابد من الاهتمام أكثر بالطرق السريعة والصحراوية على مستوى مراكز محافظة أسوان لانها بلاشك قد تساهم فى خفض معدلات الحوادث المرورية

 

 

 

الطريق الدائري بادفو (3)
الطريق الدائري بادفو (3)

 

الطريق الدائري بادفو (4)
 
قرب انتهاء الطريق (1)
 
قرب انتهاء الطريق (2)
 
قرب انتهاء الطريق (3)
 

 

 

 

 

 

 

 تعليقات الصور

رصف ورفع كفاءة طرق بإجمالى أطوال 43 كم 1

لاستكمال منظومة التطوير2

جانب آخر 3

طرق أسوان 4

شبكة الطرق5

فى مختلف مدن وقرى المحافظة6

جانب من الطرق الجديدة 7

رفع كفاءة الطرق8

عمال رصف الطريق الدائرى الجديد9

 أعمال الرصف لطريق الدائرى والذى يربط ما بين حى شمال وجنوب10

ادفو11

جانب من الطريق الدائرى بادفو12

 انتهاء الرصف بالطريق خلال أيام 13

قرب انتهاء طريق ادفو 14

 

 


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