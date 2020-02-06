محافظ أسوان: المرحلة القادمة تشهد فتح شرايين جديدة من الطرق

أسوان - صلاح المسن

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات غير مسبوقة لفتح شرايين جديدة من الطرق، وخاصة الطريق الإقليمي الشرقى العلاقي / كوبرى أسوان الملجم والذى تم تنفيذ 30% منه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان العالية ويصل طوله إلى 23 كم وبعرض 11 متر وبتكلفة 473,8 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المحور الجديد يهدف لتحويل حركة نقل الخامات المحجرية خارج المدينة بعيداً عن الطرق الداخلية للحد من تهالكها مع شبكات البنية الأساسية بها، كما أنه سيساهم فى ربط المحافظة استثمارياً وسياحياً وتجارياً بموانئ البحر الأحمر، حيث أن الطريق الجديد ممتد من طريق أسوان / برنيس إلى الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وخاصة أنه سيتم إنشاء كوبرى فى نهاية الطريق فوق خطوط السكك الحديدية لربطه مباشرة بكوبرى أسوان الملجم لتسهيل الحركة المرورية مع عدم الإضرار بمساكن المواطنين.

وكشف اللواء أشرف عطية، عن أنه سيتم البدء فى 3 مشروعات جديدة هى تطوير السوق السياحى القديم وميدان المحطة والحديقة النباتية بعد إعداد المقايسات والتصميمات لإضفاء اللمسات الجمالية لهم المرتبطة بالتراث الأسواني باعتبارهم واجهة عاصمة الشباب الإفريقي، حيث تم عرض التصور العام لتطوير السوق على مراحل تشمل الأرضيات والتندات والواجهات واليافطات الموحدة لأنشطة المحلات والبازارات مع إعادة تصميم ميدان المحطة والحديقة النباتية بشكل حضارى يليق بمكانة أسوان على خريطة السياحة الدولية.

وأوضح أنه بالتوازي تم الإتفاق مع جهاز التعمير على الإسراع فى معدلات تنفيذ وتسليم قرى الظهير الصحراوي فى إبريم ووادى العرب والمرحلة الثانية من بنبان الجديدة مع قرية أبوسمبل الجديدة، وهى تتضمن 300 بيت ريفى، بجانب رفع كفاءة طريق كيما بطول 1،2 كم، علاوة على الانتهاء من إنشاء 184 بيت بكركر و3 عمارات ضمن مشروع تطوير منطقة الصحابى العشوائية، فضلاً عن تنفيذ مشروعات طرق وكهرباء، وإنارة بـ 5 قرى هى المنصورية والمنشية الجديدة ووادى خريت ووادى الرديسية ووادى العلاقى .