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محافظة شمال سيناء تعلن توفير مساكن لأهالى الشيخ زويد ورفح بسعر رمزى

الخميس، 06 فبراير 2020 04:57 م
محافظة شمال سيناء تعلن توفير مساكن لأهالى الشيخ زويد ورفح بسعر رمزى جانب من اجتماع محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت اليوم محافظة شمال سيناء فى بيان لها، بدء اتخاذ إجراءات توفير السكن البديل لأبناء المحافظة المضارين من أبناء مركزى الشيخ زويد ورفح .

وأوضح البيان أنه سيتم توفير مسكن بمشروع الإسكان الاجتماعى لكل أسرة أضيرت على أن يدفع المواطن قيمة رمزية 100 جنيه مقابل أعمال الخدمات.

وشروط الاستفادة من الخدمة ان يتقدم المواطن بطلب مرفق به صورة بطاقة الرقم القومى ، شهادة ميلاد الابناء ، مستند يدل على الإقامة السابقة فى مدينتى رفح او الشيخ زويد على ان يبدأ تقديم الطلبات لمدة 15 يوما ابتداء من 9 فبراير الجارى، وتقدم الطلبات فى مقر نقابة المعلمين بالعريش وكذا مجلس مدينة بئر العبد ، ومن يقيمون خارج المحافظة تقدم الطلبات لنقطة الاتصال بالتجمع بالتنسيق مع لجنة المحافظة برئاسة سعيد عرادة وعدلى اليمانى.

وسبق وأعلنت صباح اليوم محافظة شمال سيناء فى بيان لها، ان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء  اكد على سرعة صرف التعويضات المقررة للمواطنين عن أملاكهم .

وأعلن المحافظ في اجتماعه اليوم مع لجنة التعويضات بحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد ، رؤساء مجالس مدن : العريش ورفح والشيخ زويد ، المهندس عاطف مطر مدير عام الزراعة ، ومديرى عموم الشئون المالية والقانونية وأملاك الدولة أنه بهدف بحث المعوقات ومراجعة صرف التعويضات للمواطنين على الشريط الحدودى في رفح ولباقى المواطنين المستحقين في العريش والشيخ زويد مشددا على ضرورة استكمال صرف التعويضات للحالات المتبقية من المرحلة الرابعة وحتى المرحلة السابعة من الشريط الحدودى في رفح ، وذلك طبقا للأوراق والمستندات المستوفاة لكافة الشروط في مجلس مدينة رفح وطبقا للتعليمات السابقة للصرف .

ووجه المحافظ أعضاء اللجنة بالاعتداد بمعاينة اللجان المختصة وأن يتم الصرف بناء عليها .

وأشار المحافظ الى أنه بالنسبة للأراضى الزراعية فيتم استمرار الصرف بعد استيفاء الاجراءات والأوراق المطلوبة في كل من : رفح والشيخ زويد والعريش .

وطالب المحافظ مجددا بتيسير الاجراءات أمام المواطنين المستحقين وأن يتم الصرف فورا لجميع التعويضات المقررة عن الأراضى والعقارات .

كما  أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها، قبل ايّام أسماء 55 مزارعا بمناطق وادى العريش، ومناطق السلام بالعريش، وقرى الجورة والخروبة وابوطويلة فى نطاق مركز الشيخ زويد، واوضح البيان انه تم إدراجهم ضمن كشوف صرف تعويضات لهم على خسائر لحقت بزراعات نخيل وزيتون وموالح وخوخ ،وسبق الأسبوع الماضى إعلان محافظة شمال سيناء أسماء 8 مزارعين بنطاق مركز العريش

يذكر أن مديرية الزراعة بشمال سيناء تواصل تباعا إعلان دفعات أسماء المستحقين   لصرف التعويضات من المزارعين الذين سبق وتقدموا بملفات تثبت تعرض زراعاتهم للخسائر نتيجة أحداث سيناء .

 

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جانب من اجتماع محافظ شمال سيناء
 
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جانب من اجتماع محافظ شمال سيناء
 
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شمال سيناء

العريش

الشيخ زويد

رفح

سيناء

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