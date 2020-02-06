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محافظة القاهرة: إعداد دراسة خلال أسبوع لاستغلال 1.8 مليون متر كمنطقة صناعية

الخميس، 06 فبراير 2020 02:51 م
محافظة القاهرة: إعداد دراسة خلال أسبوع لاستغلال 1.8 مليون متر كمنطقة صناعية مناقشة استغلال أرض المنطقة الصناعية بحلوان
كتب سيد الخلفاوى

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عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا لدراسة تفعيل قرار التخصيص ودراسة الاستغلال الاستثمارى الأمثل وفقاً لما ورد لقرار تخصيص تفعيل القرار الصادر بتخصيص قطعة أرض أملاك دوله مساحة 1.8 مليون متر مربع لإنشاء منطقة صناعية استثمارية، حيث أسفر الاجتماع عن  تولى رئيس هيئة التنمية الصناعية، إعداد الدراسة المطلوبة خلال أسبوع من تاريخ عقد الاجتماع تمهيداً لأنهاء الخطوات التنفيذية للبدء فى المشروع.
 
حضر الاجتماع المهندس مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية واللواء محمد حنفى، سكرتير عام محافظة القاهرة، ومدير الإدارة العامة للتخطيط العمرانى والمهندسة المشرفة على إدارة الاستثمار ورئيس حى التبين والمسئول عن مكتب الفنى بالمنطقة.
 
كان المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اتهم محافظة القاهرة، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بالتقاعس عن حماية قطعة أرض مساحتها 1.8 مليون متر مربع بمنطقة كفر العلو بحلوان محافظة القاهرة والمخصصة كمنطقة صناعية لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل لأهالى المنطقة، قائلا "دى تالت مرة نتكلم فى هذا الموضوع، وتحدثنا مع المحافظ أكثر من مرة فى هذا الشأن وأُثير إعلاميا ونتج عنه إقالة رئيس حى حلوان ورئيس حى المعصرة، هذا الموضوع خطر كبير جدا، دى أرض صناعات صغيرة ومتوسطة وتخص الاستثمار وتوفر 50 ألف فرصة عمل، ومُخصصة منذ فترة طويلة وتم التعدى عليها والتعديات فى زيادة مستمرة".
 
وأكد عامر أن محافظة القاهرة تتقاعس عن حماية الأرض وإيجاد حراسة مناسبة لها، الأمر الذى تسبب فى زيادة التعديات عليها، مشيرا إلى أن كل يوم تأخير فى إزالة التعديات وحماية الأرض يعنى ضعف فرص إزالة التعديات والحصول على الأرض وإقامة المصانع، لافتا إلى أن قطعة الأرض فى بقعة غالية من محافظة القاهرة، مضيفا "لو بصينا على الاعتداءات على الأراضى وطرح النهر حتى مصنع الحديد والصلب سنجد أنها تكفى لسداد ديون مصر كلها أو جزء منها".
 
مناقشة استغلال أرض المنطقة الصناعية بحلوان (1)
مناقشة استغلال أرض المنطقة الصناعية بحلوان 

مناقشة استغلال أرض المنطقة الصناعية بحلوان (2)
مناقشة استغلال أرض المنطقة الصناعية بحلوان 

مناقشة استغلال أرض المنطقة الصناعية بحلوان (3)
مناقشة استغلال أرض المنطقة الصناعية بحلوان 

 


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