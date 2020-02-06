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مباحث التموين بالأقصر تعلن تحرير 298 قضية تموينية متنوعة خلال يناير الماضى

الخميس، 06 فبراير 2020 01:57 م
مباحث التموين بالأقصر تعلن تحرير 298 قضية تموينية متنوعة خلال يناير الماضى سلع تموينية - ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال مباحث التموين بمحافظة الأقصر، خلال شهر يناير الماضى العديد من الحملات التفتيشية على المحال التجارية، والتى أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات وذلك لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط، وذلك فى إطار استمرار جهود مباحث التموين لضبط الأسواق وضمان جودة وأسعار السلع المقدمة للمواطنين، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات بالشوارع لخدمة المواطنين.

 

ومن جانبه صرح العقيد محمد فاضل رئيس قسم مباحث التموين بالأقصر – فى بيان صحفى - أنه تم تحرير 298 قضية متنوعة، تتضمن 11 قضية سلع منتهية الصلاحية بواقع 310 كيلو مضبوطات متنوعة، و108 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و26 قضية تراخيص، و100 قضية شهادات صحية، و4 قضية تجميع دقيق بلدى مدعم بإجمالى 690 كيلو، و22 قضية مضبوطات بدون فواتير، و9 قضايا سلع مجهولة المصدر، و10 قضايا عدم ممارسة النشاط، وقضية دقيق فاخر ناقص الوزن بإجمالى 40 كيلو نقص، و2 قضية ذبح خارج السلخانة، وقضية عدم وجود ميزان داخل مخبز بلدى، و3 قضايا تجميع 800 كيلو أسمدة زراعية، وقضية استخدام اسطوانات بوتاجاز فى غير الغرض .

 

وأضاف العقيد محمد فاضل رئيس قسم مباحث التموين بمحافظة الأقصر، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشيراً إلى تكثيف الحملات التفتيشية على كافة مراكز وقرى المحافظة لتحقيق الانضباط اللازم بالأسواق، حيث جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر لضبط الأسواق وضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين.

 

وكان قد أكد العقيد محمد فاضل رئيس قسم مباحث التموين، إن تلك الحملات التفتيشية بمختلف أنحاء الأقصر خلال شهر ديسمبر الماضى، وأسفرت عن ضبط العديد من المخالفات وذلك لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط، حيث أنه تم تحرير 375 قضية متنوعة تتضمن 9 قضايا سلع منتهية الصلاحية، و 165 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و 35 قضية تراخيص، 86 قضية شهادات صحية ، 12 قضية تجميع دقيق بلدى مدعم بإجمالي 4.160 طن، و 22 قضية مضبوطات بدون فواتير، و8 قضايا سلع مجهولة المصدر ، و3 قضايا عدم ممارسة النشاط، و3 قضايا تجميع 237 كيلو سكر تموينى، و31 قضية ذبح خارج السلخانة، قضية استخدام اسطوانات بوتاجاز فى غير الغرض .

 

 


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