لو رايح تقبض.. اغسل إيديك قبل وبعد استخدام " ATM"

كتبت إيناس البنا

مع سرعة انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، واتخاذ الكثير العديد من التدابير الوقائية الخاصة بمنع تفشى العدوى، تساءل البعض عن هل يمكن أن تكون بطاقتك الائتمانية وسيلة لنقل الفيروسات؟

يوضح الباحثون أنه من بين 1 من كل 12 بطاقة مصرفية توجد أنواع من البكتيريا البرازية، لذلك عند الخروج للتسوق، قد ترغب في جلب زجاجة من مطهر اليدين في حقيبتك، وذلك وفقا لتقرير الموقع الطبي " clevelandclinic".

أطباء الأمراض المعدية يؤكدون أن الأموال وماكينات الصرف الآلي التي تستخدم مرات كثيرة، من المرجح أن تلتقط كل أنواع الجراثيم، لذا ليس من الغريب على الإطلاق أن تتلوث البطاقات بالبكتيريا، ويقول الخبراء إن البكتيريا تنتشر بسرعة، كما أن الهواتف المحمولة وحقائب اليد هي مناطق ساخنة للجراثيم.

نصائح لتجنب الإصابة بالفيروسات من بطاقات الصرف ATM



هناك خطوات بسيطة يمكنها تقليل فرص إصابتك بالمرض أثناء تسوقك عن طريق القيام بما يلي:

امسح بطاقات الائتمان الخاصة بك بعد استخدامها.

اغسل يديك قدر الإمكان.

استخدم المطهرات التي تعتمد على الكحول كخيار ثانوي بديلا عن الماء والصابون.

تجنب لمس عينيك وفمك أثناء التسوق لأنك تسمح بدخول البكتيريا إلى داخل جسمك عندما تلمس عينيك وفمك.

ما هي الجراثيم التي تحملها البطاقات



في دراسة أجريت عام 2012 ، قام باحثون من جامعة كوين ماري في لندن، بتبادل الأيدي والمال وبطاقات الائتمان لما يقرب من 300 شخصK ووجدوا أن البكتيريا على أيدي بلغت 11 ٪ بين الناس ، وعلى 8 ٪ من بطاقات الائتمان ، وعلى 6 ٪ من الفواتير التي اختبروها.

والكائنات الحية التي عثروا عليها شملت بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية ، المسئولة عن العديد من الإصابات، من الخفيفة إلى الخطيرة، كما وجدوا أيضًا مادة برازية تأتي من البراز في الجهاز الهضمي.