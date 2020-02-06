لحظة طعن أمريكى لرجلين منعا الاعتداء على فتاتين إحداهما محجبة. .فيديو

كتب محمد شعلان

سمحت محكمة أمريكية ببث لقطات فيديو تظهر لحظات عنيفة قتل فيها شخص عنصري يدعى جيرمي كريستيان، رجلين طعناً، بعدما حاولا منعه من الاعتداء على فتاتين، إحداهما ترتدي الحجاب، حيث يواجه الآن تهمتي القتل العمد بحق الرجلين، والتفوه بعبارات عنصرية تجاه الفتاتين، وعرضت المحكمة سلسلة من أشرطة فيديو للشهود ولقطات المراقبة موجة العنف والصراخ والذعر الذي تسبب فيه جيريمي كريستيان بعد مقتل شخصين على متن قطار عام في ولاية أوريغون في عام 2017.

وسمحت محكمة أميركية ببث لقطات فيديو تظهر لحظات عنيفة قتل فيها شخص عنصري يدعى جيرمي كريستيان، رجلين طعناً، بعدما حاولا منعه من الاعتداء على فتاتين، إحداهما ترتدي الحجاب، ويواجه الآن تهمتي القتل العمد بحق الرجلين، والتفوه بعبارات عنصرية تجاه الفتاتين. pic.twitter.com/7RPzFDo3FJ — صحيفة الرؤية (@Alroeya) February 6, 2020

ووفق إندبندنت البريطانية فإن جيرمى كريستيان متهم بقتل ريكي بست يبلغ من العمر 53 عامًا وتاليسين نامكاي ميش يبلغ من العمر 23 عامًا، ومحاولة قتل ميكا فليتشر يبلغ من العمر 21 عامًا وقت الهجوم، كما أنه متهم بالتخويف من الدرجة الثانية في أعقاب انتقاداته العنصرية غير المتشددة ضد فتاتين مراهقتين في القطار، كانت إحداهن ترتدي الحجاب.

بدأت البيانات الافتتاحية في محاكمته الأسبوع الماضي ، وقد تم عرض أدلة الفيديو الهامة - التي نادراً ما يتم عرضها بهذا الوضوح من عدة مصادر في قضية قتل مرارًا طوال جلسات الاستماع ، إلى جانب شهادات من الأشخاص الذين صوروا اللحظة أو الذين تم التعرض لهم خلال هذه اللقطات.

في مقاطع الفيديو ، يمكن رؤية كريستيان جالسًا على متن قطار عام MAX أثناء الصراخ عن المسلمين واليهود والختان وحرية التعبير.

ووقف نامكاي ميش وميكا فليتشر في مواجهة كريستيان الذي دفعهما بعيدًا، وعاد فليتشر إلى الخلف ، فأرسل كريستيان إلى صف المقاعد على جانب القطار ، وأمره بالنزول من القطار.

وأظهرت كاميرات المراقبة المعروضة المتهم كريستيان وهو يبحث عن سكين ، حيث أطلق هجومًا مميتًا سريعًا خلال 12 ثانية.

وقام بطعن السيد فليتشر في الرقبة، ثم قام بطعن السيد نامكاي-ميش عدة مرات ، فأرسله إلى الخلف بينما كان يمسك برقبته، وطعن بست في الرقبة والوجه قبل أن يسقط على أرضية القطار.

وهرع الركاب للضحايا لممارسة الضغط على جروحهم ، ولكن دون جدوى ، حيث امتلأت أرضية القطار بالدماء، فيما طبق رجل آخر بطانية على رقبة فليتشر وهو ينهار على عمود.

وبينما هدد السيد كريستيان الناس بسكينه أثناء هروبه من مكان الحادث ، قام العديد من الأشخاص بمطاردته ، لتنبيه الشرطة إلى اتجاهه ، وفقًا لشهود عيان في المحاكمة.