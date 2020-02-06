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لافروف يجتمع مع رئيس فنزويلا مادورو في مدينة كاراكاس

الخميس، 06 فبراير 2020 03:01 ص
لافروف يجتمع مع رئيس فنزويلا مادورو في مدينة كاراكاس وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف
أ ش أ ووكالات الأنباء

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يلتقى وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف، بعد غدا ، الجمعة ، ، في كاراكاس، مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.وذكر راديو (صوت أمريكا) في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية أن هذا الاجتماع يهدف إلى تأكيد دعم موسكو للرئيس مادورو في مواجهة الضغوط الأمريكية.

وكانت روسيا قد انتقدت العقوبات الأمريكية على فنزويلا واصفة إياها بأنها "ضارة وغير مشروعة" فيما دعا زعيم المعارضة خوان جوايدو - الذي يزور واشنطن - الولايات المتحدة إلى ضرورة تعزيز الضغوط على روسيا نظرًا لما تقدمه من دعم دبلوماسي واقتصادي وعسكري لفنزويلا برئاسة مادورو.

يشار إلى أن مادورو فاز بفترة رئاسية ثانية في مايو 2018، غير أن الولايات المتحدة رفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات واعترفت بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا.

من جهة أخرى ، استقبل الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، في البيت الأبيض، خوان جوايدو زعيم المعارضة في فنزويلا.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية أن البيت الأبيض أوضح، في بيان بهذا الصدد "أن واشنطن ستواصل العمل مع شركائها في المنطقة من اجل مواجهة النظام الديكتاتوري غير المشروع في فنزويلا".

ومضى البيان يقول "إن الولايات المتحدة ستواصل أيضًا الوقوف إلى جانب الشعب الفنزويلي من اجل خلق مستقبل يعيش فيه أفراده في رفاهية وديمقراطية".

يشار إلى أن جوايدو كان ضيفًا خلال الخطاب السنوي الذي ألقاه ترامب، أول أمس الثلاثاء، بشأن حالة الاتحاد.

وكانت الولايات المتحدة وعدد محدود من دول العالم قد اعترفت بجوايدو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا.

 

 


فنزويلا

نيكولاس مادورو

روسيا

خوان جوايدو

ترامب

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