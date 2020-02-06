وأفادت التقارير الكورية الشمالية بأن السلطات تعمل على إعداد خطط عمل مفصلة، لإجراء فحص المياه في الأنهار والجداول البحيرات التي تعتبر مصدرا لمياه الشرب على الصعيد الوطني.. موضحة أن المؤسسات الحكومية ذات الصلة تعمل على اتخاذ تدابير لتحديد كيفية إجراء فحص المياه.

وتهدف هذه الخطوات إلى منع أي احتمال لانتشار فيروس (كورونا) المستجد إلى كوريا الشمالية من خلال المياه الملوثة من الصين التي تشترك مع كوريا الشمالية فى حدود برية.. ولم تبلغ كوريا الشمالية بعد عن أي إصابة مؤكدة فيها غير أنها تقوم بتعزيز جهودها لمنع دخول الفيروس إليها.



يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت - الأسبوع الماضي - نظام وطني للطوارئ ضد الفيروس الجديد، واصفة هذه الجهود الوقائية بأنها "أمر سياسي" يمكن أن يحدد مصير البلاد.