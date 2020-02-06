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خالد صلاح
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كوريا الجنوبية تعلن شفاء ثانى حالة مصابة بفيروس كورونا وخروجها من المستشفى

الخميس، 06 فبراير 2020 04:01 م
كوريا الجنوبية تعلن شفاء ثانى حالة مصابة بفيروس كورونا وخروجها من المستشفى صورة أرشيفية
أ ش أ

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 أعلنت السلطات الكورية الجنوبية اليوم الخميس شفاء وتعافى ثانى حالة مصابة بفيروس كورونا وخروجها من المستشفى بعد تلقى العلاج اللازم، وقال المركز الكورى لمكافحة الأمراض والوقاية - فى تصريح نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن سيدة صينية تبلغ من العمر 35 عامًا وصلت إلى كوريا الجنوبية من مدينة ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا، وكانت أول حالة مصابة بالفيروس تكتشف فى البلاد.

وقال الأطباء - الذين تولوا علاجها خلال الأيام الـ 18 الماضية فى مركز إنتشون الطبى فى غرب سول - إنهم استخدموا دواء "كاليترا" الذى يستخدم أيضًا لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية.

وأشار الأطباء إلى أنهم غير متأكدين مما إذا كان العقار فعالًا بالفعل، رغم علمهم بأن نظراءهم فى الصين يستخدمونه على المصابين بفيروس كورونا.

وكانت كوريا الجنوبية قد أكدت حتى الآن إصابة 23 شخصًا بالفيروس على أراضيها، وبتعافى الحالة الثانية يصبح إجمالى عدد المصابين 21.

وأعلنت السلطات فى كوريا الجنوبية أمس الأربعاء تعافى أول مريض مصاب بفيروس كورونا وخروجه من المستشفى بعد تلقى العلاج اللازم، وهو رجل كورى جنوبى يبلغ من العمر 55 عاما، وثبتت إصابته بالفيروس الجديد فى 24 يناير الماضى بعد يومين فقط من عودته من مدينة ووهان الصينية.

قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا، اليوم الخميس، إن حكومة بلادها تضع سلامة رعاياها فى مقدمة أولوياتها، ومن ثم فعليها اتخاذ قرار تشديد قيود دخول الصينيين إلى البلاد، وأوضحت كانج -فى مؤتمر صحفي عقدته اليوم، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن حكومة بلادها تنظر في الأوضاع الشاملة المتعلقة بفيروس كورونا الجديد يوميا، وتأخذ بعين الاعتبار آثاره ونصائح منظمة الصحة العالمية والإجراءات التي تتخذها الدول الأخرى.

وكانت سول قد أعلنت صباح اليوم عن 4 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد؛ الذي تفشى في مدينة ووهان بوسط الصين ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 23 حالة اعتبارا من صباح اليوم.

 


الصين

كورونا

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شفاء من كورونا

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