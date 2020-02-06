سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 11:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 4 حالات

الخميس، 06 فبراير 2020 10:12 م
كوريا الجنوبية: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 4 حالات اجراءات مكافحة فيروس كورونا
سول /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عن إصابة أربعة حالات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد المصابين إلى 23 شخصا ، أحدهم أظهرت نتيجة التحاليل الأولية عدم اصابته لكن تبين لاحقا اصابته من خلال فحص طبي.

وقال المركز الكورى لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم التأكد من إصابة ثلاثة كوريين من أسر مرضى سابقين والذين كانوا على اتصال بهم ، بالإضافة إلى سيدة صينية دخلت كوريا بهدف السياحة فى 23 يناير ، حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية.

ودعت الصحة العامة فى كوريا إلى توفير المزيد من الاهتمام بالأشخاص الذين تم فحصهم بالفعل.

وقال المركز الكورى لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الكوريين الثلاثة خضعوا للحجر صحى قبل تشخيصهم بالمرض ، كما تم نقل جميع الحالات المصابة مؤخرًا إلى حجر صحى مناسب حتى يمكن مراقبتها وعلاجها.

وذكر أن الـ 21 شخصًا المتواجدين حاليًا قيد الحجر الصحى بعد التأكد من إصابتهم بالفيروس حالتهم مستقرة، وأن الأطباء وافقوا على خروج اثنين من المرضى حتى الآن بعد تعافيهم والتأكد من عدم وجود أى مخاطر صحية على المخالطين لهم.

وقال المركز إن المريض الأول الذى زار الصين يبلغ من العمر 55 عامًا، بينما الأخرى سيدة صينية تبلغ من العمر 35 عامًا ، مشيرة إلى أنه ثبت إصابتها بفيروس كورونا يوم 20 يناير الماضى بعد عودتها من مدينة ووهان لتصبح بذلك أول حالة مصابة بهذا الفيروس فى كوريا الجنوبية.

 


كوريا الجنوبية

أخبار كوريا الجنوبية

فيروس كورونا

المصابين بفيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة