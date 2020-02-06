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كهرباء شمال الدلتا توحد لون المبانى التابعة للشركة للتيسير على المواطن

الخميس، 06 فبراير 2020 05:00 ص
كهرباء شمال الدلتا توحد لون المبانى التابعة للشركة للتيسير على المواطن المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أنه تم إصدار قرار بالشركة بتوحيد لون جميع المبانى التابعة للشركة و الإدارات التابعة لها فى المحافظات التابعة للشركة ، موكدا أن الهدف من توحيد اللون هو التيسير على المواطنين وإعطاء مبانى شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء علامة مميزة للمواطنين.

وأضاف عسل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، انه تم اختيار اللون الاحمر الداكن لدهان جميع مقرات الشركة به ليكون علامة مميزة بالمحافظات التابعة للشركة و هى دمياط و المنصورة و كفر الشيخ.

وتابع عسل أنه تم الانتهاء من انشاء 187 مقر جديد للشركة بالقرى و النجوع البعيدة عن مقرات الادارات التابعة للشركة بجميع المحافظات التابعة لها ، موكدا أنه تم تشغيل هذه المقرات التيسير على المواطنين بهذه القرى.

وقال رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن هذه المقرات ستشمل ايضا منافذ لشحن العدادات مسبوقة الدفع ، لافتا إلى أن المواطنين بهذه القرى كانوا يتضررون للذهاب لإدارة الشركة على بعد 6 كيلو متر على الأقل لتقديم شكوى أو شحن عداد الكهرباء الخاص بالمشترك.

وأوضح عسل أنه منذ ما يقرب من 4 اشهر مع بداية اعتماد شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء على الصورة فى تسجيل القراءات أصبحت شكاوى المواطنين غير موجوده ، مشيرا إلى أنه يتم محاسبة المخطئ و المتسبب فى اصدار فاتورة خاطئة اولا باول حتى لا تتكرر.

وكان المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أكد  أن إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع التى تم تركيبها بنطاق عمل الشركة بلغت حتى الآن 2 مليون 252 ألفًا و492 عدادًا، موكدًا أن هذا العداد يمثل 50% من إجمالى عدد المشتركين بالشركة، وهو الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى القضاء على مشاكل الفواتير بالشركة.


 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

محمد عسل

فاتورة الكهرباء

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