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الخميس، 06 فبراير 2020 04:35 م
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كهرباء الأقصر تعلن قطع التيار عن 24 منطقة بمدينة البياضية لصيانة المحولات غدا

الخميس، 06 فبراير 2020 04:31 م
كهرباء الأقصر تعلن قطع التيار عن 24 منطقة بمدينة البياضية لصيانة المحولات غدا انقطاع الكهرباء - ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن قطاع توزيع كهرباء محافظة الأقصر أنه نظراً لأعمال الصيانة بمحطة محولات جنوب الأقصر سيتم فصل المغذيات يومى الجمعة والسبت الموافق 7 و8 فبراير الجارى من الساعة السادسة والنصف صباحاً حتى  الساعة التاسعة صباحاً علماً بأن المناطق التي ستتأثر بالفصل ستكون بمركز ومدينة البياضية وتشمل:- (مدينة البياضية-  طريق المراسي بالكامل – كمين البغدادي – الحمزية – أبو سلسله - البدادره - قمزو- عوض الله – الكرشاب - حسب ربه - مساكن الحبيل -عبدالنبي - أحمد سليم - الفاخورة - مساكن الشرطة - الصوالحة- محطة وقود الرضوانية - الشيخ صالح - الحواكم - عمرون - الشيخ حامد - الدويكات -الخضيرات - لوانس).

 

وشهد مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، فى إطار جهود الدولة الاهتمام بالعملية التعليمية وتنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، قيام هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، استلام الأرض المخصصة لها لبناء مدرسة تعليم فنى ومدرسة تعليم أساسي، والتى تقع ضمن مساحة 15 فدان مخصصة للمنفعة العامة، وذلك لخدمة منظومة التعليم بالمدينة خلال الفترة المقبلة.

 

ومن جانبه قال اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، أنه تم تشكيل لجنة أعضائها من رئاسة مدينة البياضية وهيئة الأبنية التعليمية والإدارة الهندسية بالمدينة والشبكات، وذلك للقيام بأعمال إنهاء إجراءات تسليم الأرض، وذلك للبدء فى العمل لإنشاء المدارس المخططة فى المنطقة، ومن الجدير بالذكر أن منطقة المدارس بجوار المنطقة الصناعية بالبغدادى حيث من المخطط أن تمد المدارس المنطقة الصناعية بالكوادر المؤهلة للعمل والمدربة فنياً.

 

 


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قطع التيار الكهربائى

صيانة المحولات بالبياضية

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