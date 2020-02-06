كندا تجدد طلبها إجراء تحقيق شفاف وشامل فى إسقاط الطائرة الأوكرانية

أ ش أ ووكالات الأنباء

جدد وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامباين، طلبه من نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، إجراء تحقيق شفاف وشامل وموثوق به في أسباب إسقاط الطائرة الأوكرانية.وأكد الوزير الكندي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، ضرورة قيام إيران بالترتيب لتنزيل وتحليل بيانات الصناديق السوداء الخاصة بالطائرة ليتم إجراؤها دون تأخير، وفقا للملحق رقم 13 من اتفاقية الطيران المدني الدولي.

كما أكد الوزير شامباين أن الخيار المفضل لدى مجموعة التنسيق الدولية يتمثل في أن تستفيد إيران من التسهيلات التي تقدمها فرنسا مع القدرة التقنية على القيام بهذا العمل، وفقا لبيان الخارجية الكندية.

وأثار الوزير الكندي أهمية التوصل إلى تسوية سريعة لعائلات الضحايا ، بناءً على المعايير الدولية. وسيقوم شامباين بإشراك نظرائه لضمان استمرار هذه العملية.

وأعرب فرانسوا-فيليب شامباين عن التزامه بمواصلة الضغط على إيران من أجل المساءلة والشفافية والعدالة لضحايا الرحلة 752 ومواصلة الحوار مع إيران لتحقيق هذه الغاية.

وكانت عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية الكنديين، رفعوا شكوى ضد المرشد العام الإيراني علي خامنئي والحرس الثوري، بسبب إسقاط الطائرة بصاروخين في 8 يناير الجاري، ما أدى إلى مقتل 176 راكباً كانوا على متنها، وفق ما ذكرته فضائية العربية.

وأفاد "المركز الدولي لحقوق الإنسان"، ومقره في تورنتو أنه بالتعاون مع مؤسسة "جاردينر ميلر أرنولد إل إل بي" القانونية، يقوم المركز باتخاذ الإجراءات القانونية نيابة عن أهالي الضحايا سعياً لتحقيق العدالة، لافتا إلى أنه "تم رفع دعوى ضد إيران نيابة عن عائلات ضحايا رحلة الطيران رقم PS752 الأوكرانية"، أمام محكمة أونتاريو، تحت بند من قانون العقوبات الكندي الذى تم إقراره عام 2012 بعنوان "العدالة لضحايا الإرهاب".

يذكر أن اعتراف الحرس الثوري بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين تسبب في تدويل القضية، وحمل إيران مسؤولية جديدة لعدم إلغائها الرحلات المدنية عندما كانت على شفا مواجهة مع الولايات المتحدة، بعد أن قصفت قاعدة عراقية يتواجد فيها قوات أميركية قبيل إسقاط الطائرة.