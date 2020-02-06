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كثافات مرورية بشارعى فيصل والهرم بسبب أعمال اصلاحات كوبرى الجيزة المعدنى

الخميس، 06 فبراير 2020 10:10 ص
كثافات مرورية بشارعى فيصل والهرم بسبب أعمال اصلاحات كوبرى الجيزة المعدنى زحام مرورى-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ظهرت كثافات مرتفعة أمام حركة السيارات، بسبب أعمال إصلاحات كوبرى الجيزة المعدنى، فى الاتجاه القادم من شارع فيصل وصولا إلى ميدان الجيزة، وكذلك الأمر أمام القادم من شارع الهرم اتجاه شارع مراد ومنزل جامعة القاهرة، وسط تواجد الخدمات المرورية بالمكان.
 
رصدت كاميرات المراقبة بميدان الجيزة، ظهور تكدس مرورى أمام حركة السيارات للمتجه من شارعى فيصل والهرم، وصولا إلى ميدان الجيزة وجامعة القاهرة والدقى، وانتقلت الخدمات المرورية الى المكان لسحب جميع الكثافات من المكان.
 
وعززت، اليوم الخميس، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
 
وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 15 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 8 سيارات تم تسليمها لمالكها و 3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، و تم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .
 
 
 

ادارة المرور

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