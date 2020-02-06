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قومى المرأة بسوهاج: تدريب السيدات على التعاملات المالية من خلال الهواتف الذكية

الخميس، 06 فبراير 2020 08:00 ص
قومى المرأة بسوهاج: تدريب السيدات على التعاملات المالية من خلال الهواتف الذكية القومى للمرأة بسوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلن المجلس القومى للمرأة بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتورة سحر وهبى مقررة المجلس فرع سوهاج عن انطلاق دورات تدريبة للشمول المالى، اعتبارا من اليوم، وذلك باستخدام الهواتف الذكية للرائدات الريفيات لنشر الفكرة وتعميمها على السيدات بقرى المحافظة المختلفة، وذلك بمعدل دورتين كل شهر خلال العام الحالى 2020 صرحت بذلك مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج.

وأضافت الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الهدف من التدريبات والتوعية هو توعية السيدات على كيفية التعامل مع منظومة الشمول المالى للحد من تعرض السيدات لأعمال النصب والاحتيال أثناء التعامل مع ماكينات الصراف الألى بالشوارع وكذلك أعمال الشراء والبيع، وأنه سوف يتم تحميل فيديو على الهواتف المحمولة للسيدات مدته لا تزيد عن دقيقة واحدة يوضح كيفية التعامل مع ماكينات الصرف دون اللجوء للغرباء وبهذه الطريق يتم الحافظ عليهم وعلى أموالهم.

وأشارت سحر فى تصريحاتها الخاصة أن الهدف الاسمى من تلك التدريبات وحملات التوعية هو حماية السيدات من الوقوع فى مخاطر التوقيع على شيكات أو إيصالات أمانة عند شراء تجهيزات العرائس لبناتهن، الأمر الذى أبرز مؤخرا ظاهرة الغرامات وصدور أحكام قضائية ضد هؤلاء السيدات، وصلت للحبس فى كثير من الأحيان بالإضافة إلى تعريف السيدات بعدم القيام بأعمال التوقيع على سندات على بياض أو مبالغ مالية مجمعة من خلال البصم أو من خلال الأختام.

وأنهت سحر تصريحاتها لليوم السابع أن الدروات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة اقتصاديا وتعريفها المفهوم الخاص بدراسات الدوى للمشروعات بأنواعها وسوف يشارك فى التدريبات وحملات التوعية عدد من البنوك وشركات المحمول وجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وسوف يتم توفير الدعم المالى للمشروعات المقترحة من قبل السيدات وتحوليهن لسيدات اعمال صغيرات وسوف يتم تقديم القروض الميسرة من خلال البنوك وجهاز المشروعات الصغيرة ومن المتوقع أن يستهدف التدريب خلال العام الحالى أكثر من 2000 سيدة بالقرى.

 


سوهاج

المجلس القومى للمراة

الشمول المالى

اخبار مصرية

اخبار مصر

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