قمة مصر للأفضل تكرم الدكتورة رانيا المشاط على انجازاتها فى السياحة بمصر

كتبت هند مختار

كرمت قمة مصر للأفضل، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ووزيرة السياحة السابقة، على انجازاتها خلال فترة عملها كأول سيدة تتولى حقيبة وزارة السياحة فى مصر خلال الفترة من يناير 2018 وحتى ديسمبر 2019.

ونشرت الدكتورة رانيا المشاط، على حسابها على صفحة إنستجرام، صورة من تكريمها وقالت الوزيرة: عندما تشغل سيدة منصبا عاما فإن مسؤوليتها تكون مضاعفة، فإلى جانب تركيزها على عملها الدوؤب لتحقيق أهدافها فى ما هى مسؤولة عنه، فإنه أداءها المتميز يعتبر عاملا مساعدا لتولى سيدات أخريات مناصب عامة".

وأضافت:"إن تغيير النظرة المجتمعية لقدرة المرأة على تولى مناصب قيادية وتحقيق نتائج إيجابية غير مسبوقة يعد أمرا محفزا لتولى مزيد من السيدات مناصب عامة.

ووجهت الوزيرة رسالة إلى السيدات، قائلة:"ثقن فى انفسكن، اهتممن بتعليمكن وصقل مهاراتكن ولا تتأثرن بأى ظروف، فقط اكتسبن الثقة، أنتِ أساس نجاحك".

الجدير بالذكر، أنه خلال تولى الدكتورة رانيا المشاط، وزارة السياحة، حققت نتائج ملموسة وغير مسبوقة فى قطاع السياحة من خلال تدشين وتنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، مما أدى إلى ارتفاع اعداد السائحين منذ توليها وزارة السياحة فى يناير 2018 بنسبة 40 %، وحققت اعلى الايرادات الدولارية فى تاريخ مصر والتى وصلت إلى 12.6 مليار دولار فى 2018-2019، مما دفع إلى تقدير قطاع السياحة عالميا كمحرك للتنمية المستدامة.

وبجانب ذلك، قامت الدكتورة رانيا المشاط، بعقد شراكات دولية مع أكبر المؤسسات العالمية فى الترويج والتسويق، بهدف تغيير الصورة الذهنية عن السياحة فى مصر امام العالم، وهو ما كان له بالغ الأثر على تصنيف مصر حيث حققت رابع أعلى نمو فى مؤشر تنافسية السفر والسياحة، والأعلى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2019 وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمى، كما جاءت مصر فى موقع الصدارة لتحتل المركز الأول للترويج لمقصد سياحى.















