قصة البوست الخاطئ لوفاة أول طبيب تنبأ بـفيروس كورونا من العدوى

في مفاجأة غير متوقعة، حيث نعت الصحف الصينية والعالمية وفاة الطبيب لي وين ليانغ، أول من أكتشف فيروس كورونا في الصين، حذفت صحيفة Global Time أول الصحف التي تغريدتها عن وفاته، ونشرت تحديثا جديدا مشيرة أن وضعه الصحي مازل حرجا، وذلك بعد أن تناقلت الصحف العالمية ووكالات الأنباء الأنباء عن وفاته لتصدرها على صفحاتها ومواقعها المختلفة، مما أثار الغضب بين رواد المواقع والسوشيال ميديا.

Wuhan Central Hospital said on Weibo that Li Wenliang is still under emergency treatment. GT reporters heard people weeping inside ICU. Li was one of the 8 whistleblowers who tried to warn other medics of the #coronavirus outbreak in Dec but were reprimanded by Wuhan police. pic.twitter.com/UgSLSCvaDK