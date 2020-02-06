قانون برازيلى جديد يسمح بحرق الجثث المصابة بفيروس كورونا.. تعرف عليه

وافق مجلس الشيوخ البرازيلى على قانون الحجر الصحى ، الذى أرسله الرئيس جاير بولسونارو ، والذى سيتم تطبيقه على المواطنين الذين سيتم إعادتهم إلى وطنهم فى نهاية هذا الأسبوع من مدينة ووهان الصينية ، مركز فيروس كورونا الجديد.

وقال وزير الصحة لويز هنريك مانديتا إن "القانون ، الذى تم التصويت عليه فى أقل من 24 ساعة فى مجلس النواب البرازيلى ،تمت الموافقة عليه بالإجماع فى مجلس الشيوخ أمس الأربعاء، وتم تسليمه بالفعل إلى السلطة التنفيذية حيث سيتم إصداره على الفور من قبل بولسونارو.

وأشارت صحيفة ""كلارين" الأرجنتينية فى تقرير لها نشرته اليوم على موقعها الإلكترونى ، إلى أن المرضى الذين يعانون من أعراض يشتبه فى إصابتهم بفيروس "كورونا" سيخضعون لفحوصات إلزامية ويدخلون فى غرف معزولة ، على النحو المنصوص عليه فى القانون".

كما يسمح القانون الجديد بعزل حالات المشتبه بها فى المطارات والموانئ ، وحرق الجثث ، وأيضا حظر دخول البرازيل أثناء سريان القانون، لمنع انتشار الفيروس.

كما يحدد النص أنه يمكن تطبيق هذه التدابير "الاستثنائية" فى حين أن حالة الطوارئ الصحية التى تم الإعلان عنها بما يتماشى مع المرسوم الصادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO) سارية.

وسيتم تطبيق التشريع الجديد اعتبارًا من يوم السبت المقبل بمجرد وصول ما بين 34 و 36 برازيليًا فى ووهان ، ومن المقرر أن يتم عزلهم لمدة 18 يومًا فى قاعدة تابعة للقوات الجوية البرازيلية فى أنابوليس ، مدينة ولاية جوياس ، بالقرب من برازيليا.

وغادرت طائرتان نموذجيتان من طراز VC-2 تابعة لشركة الطيران ، تتسعان لحوالى 30 راكباً ، الأرض البرازيلية متجهة إلى ووهان ، حسبما ذكرت وكالة البرازيل الحكومية، ويوجد أكثر من 50 مواطن برازيلى فى ووهان.

وستتوقف الطائرة فى فورتاليزا (شمال شرق البرازيل) ولاس بالماس (إسبانيا) ووارسو (بولندا) وأورومكى (الصين).

وشكر الرئيس بولسونارو "الحكومة الصينية على المساعدة التى قدمتها لعملية انسحاب مواطنينا، وقال "رافقنا جهود الصين لاحتواء تفشى فيروس كورونا".

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن عدد الأشخاص المحتجزين تحت الملاحظة الذين يُعتبرون "مريبين" لفيروس كورونا قد ارتفع من 11 إلى 13 ، معظمهم فى المنطقة الجنوبية ، خمسة فى ولاية ريو جراندى دو سول وواحد فى سانتا كاتارينا، أما الخمسة الآخرون الذين تم نقلهم إلى المستشفى ، فهم موجودون فى المنطقة الجنوبية الشرقية ، وأربعة فى ولاية ساو باولو وواحدة فى ريو دى جانيرو.

وتسبب الفيروس بالفعل فى حدوث 563 حالة وفاة فى الصين ، فى حين بلغ عدد المصابين في ذلك البلد 28018 حالة، وطلبت منظمة الصحة العالمية ، التى أعلنت قبل أسبوع قرارها بإعلان تفشى فيروس كورونا جديد كطوارئ صحية عالمية ، من المجتمع الدولى مضاعفة جهوده وتضامنه من أجل السيطرة على المرض.