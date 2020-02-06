فيتنام: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" إلى 12 حالة

هانوي أ ش أ

أكدت فيتنام، اليوم الخميس، إصابة حالتين اثنتين بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك أعداد المصابين بالفيروس الوبائي لديها إلى 12 حالة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الحالتين المكتشفتين حديثا هما شخصان من عائلة واحدة وتبلغ أعمارهما 49 عامًا و16 عامًا وكانا عائدين من مدينة "ووهان" بؤرة انتشار (كورونا)، موضحة أنه حالتهما مستقرة، وتم حجزهما في الحجر الصحي.

وأفادت وسائل إعلامية محلية بأنه صرح بالخروج لثلاث حالات من أصل 12 حالة مصابة بـ"كورونا" بعد تماثلهم الشفاء.

يذكر أن السلطات المحلية في جميع أنحاء مدن فيتنام البالغ عددها 63 مدينة أعلنت أنه سيستمر غلق المدارس، من أجل إعطاء مهلة للمدارس بتطهير فصول الطلاب.

مازال الرعب مسيطرا على كافة أنحاء العالم، بسبب فيروس كورونا، والذى قتل العشرات، وربما المئات من البشر، خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث قامت كثير من الدول بفرض حالات الطوارئ، واجلاء رعاياها من ووهان بؤرة انتشار الفيروس.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، فإن السلطات فى فيتنام أغلقت اليوم الاثنين المدارس فى 26 مقاطعة على الأقل من بين مقاطعات البلاد البالغ عددها 64 فى أعقاب توجيه حكومى بإغلاقها لمدة 7 أيام فى محاولة لمنع تفشى فيروس كورونا الجديد.

ولن يحضر حوالى 15 مليون من أصل 24 مليون طالب فى البلاد الدراسة بداية من اليوم الاثنين، وووقع رئيس الوزراء الفيتنامى نجوين شوان فوك التوجيه فى وقت متأخر من يوم الأحد.

تم تأكيد إصابة 3 مواطنين فيتناميين اضافيين بالفيروس يوم الأحد، مما رفع العدد الإجمالى للحالات المؤكدة فى البلاد إلى 8 وتشمل الحالات المصابة مواطنين صينيين، وأمريكى فيتنامى و4 مواطنين فيتناميين.

وكان فيتنام قد أعلنت عن وجود 92 حالة مشتبه بها بأعراض مثل ارتفاع الحرارة والسعال، بما فى ذلك بعض الذين زاروا المناطق المصابة فى الصين. من بينهم 27 لا يزالون فى الحجر الصحى فى انتظار ظهور نتائج الاختبارات المعملية.