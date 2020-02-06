فنزويلا ترفض تهديدات ترامب وتصفه ب"نصاب متعجرف"

كتبت فاطمة شوقى

قال رئيس فنزويلا ، نيكولاس مادورو، ردا على خطاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى ألقاه أمام الكونجرس، وهاجمه فيه،إن "شعب تلك الأمة فقط هو المسئول عن انتخاب رئيسهم، ولم يتم تعيينه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".

كما وصف وزير الخارجية الفنزويلى خورخى آرياسا ،ترامب بـ"نصاب متعجرف"، وقال "ترفض فنزويلا وتدين بشدة أمام المجتمع الدولى تصريحات دونالد ترامب ، خلال خطابه السنوى فى الكونجرس الأمريكى"، حسب قناة "تيلى سور" الفنزويلية.

وقال الرئيس الفنزويلى إن "ما يجرى فى فنزويلا يحدث بالعمل والحب والمثابرة، وستواصل فنزويلا طريقها إلى الرخاء والسعادة، وهذا سيكون مسار هذا العام وأولئك الذين يأتون بسلام وحرية وكرامة"، وأعرب عن رفضه أن يحافظ ترامب على سياسته لتدمير فنزويلا ، مؤكدا أنه لن يسحقها، ولم يستطيع ترامب مواجهة أمة أمريكا الجنوبية".

وأضاف مادورو "لدينا الحق فى بناء الاشتراكية وسنقوم ببناءها ، اشتراكية جديدة وديمقراطية وإنسانية ومسيحية واشتراكية فى القرن الحادى والعشرين، ولا أحد يستطيع أحد أن يسلب الحق فى مصيرنا".

وكان ترامب قد وعد "بسحق الطغيان" فى فنزويلا، بالإشارة إلى الرئيس مادورو، وقال ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد الذى يلقيه أمام الكونجرس: "تقود الولايات المتحدة الأمريكية تحالفا دبلوماسيا يتألف من 59 دولة ضد الديكتاتور الاشتراكى الفنزويلى نيكولاس مادورو... مادورو حاكم غير شرعى، وهو طاغية ينتهك شعبه، لكن طغيان مادورو سيتم سحقه وتدميره".

وأضاف: "نحن نؤيد آمال الكوبيين والشعب فى نيكاراجوا والفنزويليين فى استعادة الديمقراطية" فى بلادهم.

وتشهد فنزويلا، منذ يناير2019، أزمة سياسية حادة، إثر إعلان رئيس البرلمان السابق، خوان جوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، والذى حظى بدعم واشنطن ودول أوروبية آخرى.