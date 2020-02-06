سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 04:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عودة فتاة تغيبت عن منزل أسرتها في العجوزة

الخميس، 06 فبراير 2020 03:02 م
عودة فتاة تغيبت عن منزل أسرتها في العجوزة حملة أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تداول البعض تغيب (إحدى الفتيات) عن منزلها بمنطقة ميت عقبة وبالفحص تبين أنه بتاريخ 31 يناير الماضى تبلغ لقسم شرطة العجوزة بالجيزة من أحد المواطنين (سائق – مقيم بدائرة القسم) بغياب (ابنته– 17 سنة مقيمة بذات العنوان) عن المنزل عقب توجهها لزيارة إحدى صديقاتها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للنشر عن الغائبة وأوصافها.
 
وبتاريخ 5 الجارى تبين عودة المتغيبة إلى مسكنها، وبمناقشتها أقرت بتركها محل إقامتها بإرداتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
يذكر ان قضايا الخطف بلغ عددها 431 فى 2014 تم ضبط 341 منها، و249 فى 2015 تم ضبط 121 منها، و246 فى 2016 تم ضبط 219 منها، و160 فى 2017 تم ضبط 152 منها.
وفيما يخص قضايا الاغتصاب بلغ عددها 118 فى 2014 تم ضبط 109 منها، و93 فى 2015 تم ضبط 90 منها، و97 فى 2016 تم ضبط 95 منها، و66 في 2017 تم ضبط 66 منها.
 
وبالنسبة لقضايا الحريق العمد بلغ عددها 254 فى 2014 تم ضبط 217 منها، و264 فى 2015 تم ضبط 203 منها، و258 فى 2016 تم ضبط 237 منها، و453 في 2017 تم ضبط 409 منها.
 
 
 

اختفاء فتاة

تغيب فتاة

اختفاء الفتيات

حوادث

أخبار مصرية

أخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة