عودة فتاة تغيبت عن منزل أسرتها في العجوزة

كتب محمود عبد الراضي

تداول البعض تغيب (إحدى الفتيات) عن منزلها بمنطقة ميت عقبة وبالفحص تبين أنه بتاريخ 31 يناير الماضى تبلغ لقسم شرطة العجوزة بالجيزة من أحد المواطنين (سائق – مقيم بدائرة القسم) بغياب (ابنته– 17 سنة مقيمة بذات العنوان) عن المنزل عقب توجهها لزيارة إحدى صديقاتها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للنشر عن الغائبة وأوصافها.

وبتاريخ 5 الجارى تبين عودة المتغيبة إلى مسكنها، وبمناقشتها أقرت بتركها محل إقامتها بإرداتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر ان قضايا الخطف بلغ عددها 431 فى 2014 تم ضبط 341 منها، و249 فى 2015 تم ضبط 121 منها، و246 فى 2016 تم ضبط 219 منها، و160 فى 2017 تم ضبط 152 منها.

وفيما يخص قضايا الاغتصاب بلغ عددها 118 فى 2014 تم ضبط 109 منها، و93 فى 2015 تم ضبط 90 منها، و97 فى 2016 تم ضبط 95 منها، و66 في 2017 تم ضبط 66 منها.

وبالنسبة لقضايا الحريق العمد بلغ عددها 254 فى 2014 تم ضبط 217 منها، و264 فى 2015 تم ضبط 203 منها، و258 فى 2016 تم ضبط 237 منها، و453 في 2017 تم ضبط 409 منها.