كتبت نهير عبد النبى

مشاكل العمود الفقرى كثيرة ومتعددة وفى الغالب يكون ألم الظهر ناتجا عن الجلوس الخاطئ ومشاكل الفقرات، ويعتبر الانزلاق الغضروفى واحدا من أهم وأخطر المشاكل التى يتعرض لها العمود الفقرى وتؤثر على صحة الجسم، حيث يسبب ألما شديدا وعدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك عوامل تزيد من خطر الإصابة بالانزلاق الغضروفى وهى:

عوامل تزيد من خطر الإصابة بالانزلاق الغضروفى:



1:كبار السن أكثر عرضا للإصابة بالانزلاق الغضروفى، وذلك لأن فقرات الظهر تفقد السوائل الوقائية مع الوقت.

2:الجلوس بطريقة خاطئة أثناء العمل أو الدراسة والتمرين من أبرز العادات السيئة التى تؤثر على صحة العمود الفقرى.

3:التعرض لحادث أو خبطات شديدة أثرت على صحة العمود الفقرى وسببت الانزلاق والألم الشديد بها.

4:رفع اوزان ثقيلة يؤثر على صحة عمودك الفقرى ويسبب الألم الشديد أسفل الظهر.

5:السمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم من أبرز الاسباب التى تؤثر على صحة العمود الفقرى وتسبب الانزلاق الغضرروفى وذلك بسبب الضغط الشديد على العمود الفقرى.

6:المرأة الحامل أكثر عرضا لمشاكل العمود الفقرى وذلك بسبب الضغط الشديد عليه.

وهناك بعض العلامات التى تدل على الاصابة بالانزلاق الغضروفى ومنها:

أعراض الانزلاق الغضروفي



1:ألم شديد فى المنطقة السفلية من الظهر وعدم القدرة على تحمل الألم.

2:ألم شديد عند المشى لمسافات طويلة مما يؤثر على الظهر والعمود الفقرى.

3:تنميل ووخز فى المنطقة التى يوجد بها العصب.

4:ضف عام فى عضلات الجسم وعدم القدرة على بذل مجهود.

5:يؤثر الانزلاق الغضروفى أسفل الظهر على الأرداف والفخدين والقدمين.

ينصح بزيارة الطبيب لإجراء الفحوصات وعلاج الانزلاق الغضروفى مبكرا حتى لا يؤثر على صحة الجسم والاعصاب عموما.