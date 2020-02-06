سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 10:35 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

علاقة عاطفية وراء العثور على جثة ربة منزل بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 06 فبراير 2020 10:29 م
علاقة عاطفية وراء العثور على جثة ربة منزل بمدينة 6 أكتوبر جثه-ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على سائق لاتهامه بقتل عشيقته والتخلص من جثتها بمدينة 6 أكتوبر، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم نشبت بينه مشادة كلامية والمجني عليها، عقب لقاء عاطفي بينهما، مما دفعه لخنقها، والتخلص من جثتها بملابس داخلية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل ترتدي ملابس داخلية ملقاة بجانب الطريق.


بإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أن سائق يرتبط بعلاقة عاطفية بالمجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وذكر أنه خنقها عقب لقاء عاطفي بينهما، بسبب مشادة كلامية حول استمرار علاقتهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ومن جانب آخر ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين بقتل مالك محل سوبر ماركت بأبو النمرس، حيث قالت مصادر أنه تم ضبط المتهمين بإحدى القرى التابعة لمركز أبو النمرس.

وذكر شهود عيان أن 3 أشخاص يستقلون توك توك، توقفوا أمام المحل الخاص بالقتيل، وأطلق أحدهم أعيرة نارية تجاه المجني عليه داخل المحل، باستخدام سلاح ناري آلي، وفروا هاربين.


ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث، وتم التوصل إلى هوية الجناة.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه، فانتقل المقدم محمد داود رئيس مباحث أبو النمرس إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه، "م. ي " يمتلك سوبر ماركت، أثناء ممارسة عمله أطلق عليه أحد الأشخاص النار وفر هاربا، بمساعدة شخصين آخرين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 
 
 

 


قتل ربة منزل

علاقة عاطفية

مدينة 6 أكتوبر

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رفع دعوى قضائية ضد جيف بيزوس مؤسس أمازون والسبب صور فاضحة مع عشيقته

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:22 م

"حرام فى حرام".. عاطل يقتل عشيقته بعد الخلاف على توزيع المسروقات بالسلام.. المتهم: "خدت الفلوس واختفت ومردتش توزع".. والتحقيقات تكشف: المتهمان على علاقة غير شرعية.. واختلفا بعد سرقة 120 ألف جنيه من مسنة

الثلاثاء، 28 يناير 2020 05:37 ص

فيديو.. جنايات الزقازيق تقضى بالإعدام شنقا لسائق قتل زوج عشيقته

الإثنين، 27 يناير 2020 05:37 م

غرام الأفاعى.. حبس شاب قتل عشيقته خوفا من افتضاح علاقتهما فى السيدة زينب

الإثنين، 13 يناير 2020 01:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة