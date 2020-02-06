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عرض مفتوح لمدام "زيزى" والنمر رعد بحديقة الحيوان.. و12 كيلو لحمة للعروسين.. فيديو

الخميس، 06 فبراير 2020 06:44 م
عرض مفتوح لمدام "زيزى" والنمر رعد بحديقة الحيوان.. و12 كيلو لحمة للعروسين.. فيديو مدام " زيزى " والنمر رعد بحيوان الجيزة
كتب عز النوبى

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رصدت عدسة "اليوم السابع"، استعداد حديقة حيوان الجيزة، لعرض مفتوح لأول مرة لزوجى النمور السيبيرى بالحديقة من خارج القضبان، الذى أطلق عليهم رعد ومدام "زيزى"، وهم عروسين جديدين، حيث تجولت عدسة "اليوم السابع" داخل بيت النمور لمعرفة الحكاية، وطريقة العرض المفتوح من خارج القضبان بعد 3 أعوام ونصف.

وقال أحمد كاشف، حارس بيت النمور والأسود، إن زوجى النمر "رعد ومدام زيزى" مواليد حديقة حيوان الجيزة، وهم من فصيلة النمور السيبيرية، ويبلغان من العمر 3 أعوام ونصف، ولأول مرة يتم عرض مفتوح بحديقة حيوان الجيزة أمام الجمهور للنمور، لافتا إلى أنه من المعروف أن النمور تتسلق ولها مهارة في السباحة بخلاف الأسود التى تخاف من المياه.

 

وأضاف أحمد كاشف، حارس بيت النمور والأسود، أن العرض المفتوح للنمور مقترح ضمن تطوير حديقة حيوان الجيزة، متابعا أنه وجبات التغذية تبلغ 12 كيلو لحمة يوما لكل منهم 6 كيلو، مؤكدا أنه يعمل فى حديقة حيوان الجيزة من أكثر من 30 عاما، منهم 26 عاما فى بيت الأسود والنمور .

 

من جانبه، قال الدكتور محمد رجائى، رئيس حدائق الحيوان، التابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن  الحديقة يوجد بها 2 من النمور الأشبال، وواحد كبير، بالإضافة إلى 25 أسدا، وفهدين، وتستعد لأول مرة حديقة حيوان الجيزة لعرض مفتوح للنمور والسباع والفهود، من خلال تنفيذ خطة تم تنفيذها للنمور، بالإضافة إلى إنشاء طريق محاط بسور زجاجى لزوار حديقة حيوان الجيزة يفصل بينها وبين منطقة الأسود والمفترسات والفهود والسباع، موضحا أن الفكرة مبنية على خروج الأسود والمفترسات والفهود فى حديقة الحيوان من الأقفاص الخاصة بها وعرضها للزوار فى مكان مفتوح.

 

وتابع، أن خطة تطوير حدائق الحيوان التى يتم تنفيذها، تعتمد على تطوير مراكز الإكثار للحيوانات والطيور بمختلف حدائق الحيوان، ورعاية الحيوانات والحصول على ولادات جديدة، مضيفا أن برامج مراكز الإكثار فى الحديقة ساهمت فى ظهور ولدات جديدة من الحيوانات البرية والمهددة بالانقراض، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء بمختلف الأماكن وتحسين الأوضاع البيئية داخل حدائق الحيوان.

 


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