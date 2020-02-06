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طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية وغائم فى الإمارات والبحرين

الخميس، 06 فبراير 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية وغائم فى الإمارات والبحرين الطقس
وكالات الأنباء

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يشهد طقس دول الخليج العربى ، اليوم الخميس، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق بالسعودية، ويكون بارد وغائم جزئيا في البحرين والإمارات

 

السعودية
 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة  السعودية ، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم ، الخميس ، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، حائل ، القصيم ، الرياض ،الشرقية، الحدود الشمالية) .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

البحرين
 

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية ، أن الطقس اليوم الخميس، سيكون بارداً بشكل نسبي، مع تشكل ضباب خفيف في بعض المناطق في بداية اليوم، ويكون غائماً بشكل جزئي احياناً، مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة في وقت لاحق من الليل.

درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

 

الإمارات
 

توقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات، أن يكون الطقس اليوم ، الخميس ، صحوا إلى غائم جزئياً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف والتدريجي، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الجمعة مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: شمالية غربية –شمالية شرقية / 15 – 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحياناً.ويكون الموج الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 10:06 والمد الثاني عند الساعة 01:07 والجزر الأول عند الساعة 18:08 والجزر الثاني عند الساعة 04:43 .

 

 

 

 


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