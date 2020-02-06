طالب يعتدى على أستاذ بـ"طبنجة" فى جامعة الإسكندرية لفصله من الكلية

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت كلية التجارة بجامعة الإسكندرية واقعة اعتداء طالب على أستاذ بكلية التجارة بواسطة طبنجة بسبب قرار مجلس التأديب بفصله عن الدراسة فصلين دراسيين لإثارته الشغب فى لجنة الامتحان.

وتسبب الطالب فى إصابة بالغة للأستاذ بالجامعة، حيث أنه بيت النية للاعتداء عليه بسبب قرار فصله، وتم استدعاء الأمن وسيارة إسعاف، وتم ضبط الطالب واستدعاء قسم شرطة باب شرقى وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



الطالب المتهم

يذكر أنه بدأت الواقعة يوم 21 يناير الماضى أثناء امتحانات الكلية، وحسب تقرير أستاذ الجامعة عن حالة الغش والتى تسببت فى فصل الطالب محمود محمد أحمد، حيث أنه أثناء مروره على اللجان وجد صوت مرتفع وشغب من الطالب مع الملاحظ وحديثه بصوت مرتفع وعندما عنفه أستاذ بالجامعة تحدث معه بطريقة غير لائقة فطلب منه الخروج من اللجنة، ولم يستجب وقام بالتطاول على أستاذ الجامعة باليد، وقام بدفعه إلى الخلف وعندما تم استدعاء الأمن حضر أحد العمال وقام الطالب بدفعه وفقد السيطرة على لجنة الامتحان وتم استدعاء قوة إضافية من الأمن للسيطرة على الموقف وتم تحويل الواقعة للشئون القانونية، وبناءًا على ذلك قرر مجلس التأديب فصل الطالب لفصلين دراسيين.

وعاينت الأدلة الجنائية موقع حادث الاعتداء على الأستاذ بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية داخل مكتبه بالكلية من قبل أحد الطلاب، كما عاينت نيابة باب شرقى محل الواقعة برئاسة المستشار كريم عبد اللطيف رئيس النيابة، وتم ضبط الطالب وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية، كما حضر اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية للكلية وقيادات أمنية وجامعية .

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، اخطار يفيد بقيام الطالب محمود محمد بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية بالاعتداء على أستاذ بالجامعة بواسطة طبنجة واعتدى عليه بالضرب وتسبب له فى إصابات فى الرأس، مبيتا النية للاعتداء عليه والانتقام منه لصدور قرار بفصله.