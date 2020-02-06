سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 07:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

طالب يعتدى على أستاذ بـ"طبنجة" فى جامعة الإسكندرية لفصله من الكلية

الخميس، 06 فبراير 2020 06:08 م
طالب يعتدى على أستاذ بـ"طبنجة" فى جامعة الإسكندرية لفصله من الكلية الأستاذ بالجامعة المعتدى عليه
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت كلية التجارة بجامعة الإسكندرية واقعة اعتداء طالب على أستاذ بكلية التجارة بواسطة طبنجة بسبب قرار مجلس التأديب بفصله عن الدراسة فصلين دراسيين لإثارته الشغب فى لجنة الامتحان.

وتسبب الطالب فى إصابة بالغة للأستاذ بالجامعة، حيث أنه بيت النية للاعتداء عليه بسبب قرار فصله، وتم استدعاء الأمن وسيارة إسعاف، وتم ضبط الطالب واستدعاء قسم شرطة باب شرقى وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المتهم-طالب-اسكندرية
الطالب المتهم 

 

يذكر أنه بدأت الواقعة يوم 21 يناير الماضى أثناء امتحانات الكلية، وحسب تقرير أستاذ الجامعة عن حالة الغش والتى تسببت فى فصل الطالب محمود محمد أحمد، حيث أنه أثناء مروره على اللجان وجد صوت مرتفع وشغب من الطالب مع الملاحظ وحديثه بصوت مرتفع وعندما عنفه أستاذ بالجامعة تحدث معه بطريقة غير لائقة فطلب منه الخروج من اللجنة، ولم يستجب وقام بالتطاول على أستاذ الجامعة باليد، وقام بدفعه إلى الخلف وعندما تم استدعاء الأمن حضر أحد العمال وقام الطالب بدفعه وفقد السيطرة على لجنة الامتحان وتم استدعاء قوة إضافية من الأمن للسيطرة على الموقف وتم تحويل الواقعة للشئون القانونية، وبناءًا على ذلك قرر مجلس التأديب فصل الطالب لفصلين دراسيين.

وعاينت الأدلة الجنائية موقع حادث الاعتداء على الأستاذ بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية داخل مكتبه بالكلية من قبل أحد الطلاب، كما عاينت نيابة باب شرقى محل الواقعة برئاسة المستشار كريم عبد اللطيف رئيس النيابة، وتم ضبط الطالب وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية، كما حضر اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية للكلية وقيادات أمنية وجامعية .

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، اخطار يفيد بقيام الطالب محمود محمد بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية بالاعتداء على أستاذ بالجامعة بواسطة طبنجة واعتدى عليه بالضرب وتسبب له فى إصابات فى الرأس، مبيتا النية للاعتداء عليه والانتقام منه لصدور قرار بفصله.

تقرير بالواقعة
تقرير بالواقعة

الاسكندريه

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندريه

الاعتداء على استاذ جامعه

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة