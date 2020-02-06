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طائرات الدرون تكشف تحول مطار ووهان وشوارعها الرئيسية لمدينة أشباح.. فيديو

الخميس، 06 فبراير 2020 02:23 م
طائرات الدرون تكشف تحول مطار ووهان وشوارعها الرئيسية لمدينة أشباح.. فيديو حركة الطيران متوقفة فى ووهان
كتب محمد شعلان

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التقطت كاميرات طائرات الدرون صورة علوية لمشهد الشوارع والطرقات الرئيسية في مدينة ووهان بعد تفشى فيروس كورونا فيها، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية مقطع فيديو للكبارى خالية من السيارات والشوارع كما عرضت صورة من أعلى مطار مدينة ووهان الذى ظهر ساكنا للغاية ولا يوجد بداخله أحد، ووثق الفيديو التوصفيات التي تطال المدينة في وسائل الاعلام العالمية منذ أيام وهو أن ووهان أصبحت مدينة تسكنها الاشباح.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الخميس، تسجيل 564 وفاة و28060 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا المستجد في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس، وذكرت اللجنة- في تقريرها اليومي- أنها تلقت تقارير بتسجيل 3694 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) الجديد و73 حالة وفاة جديدة أمس الأربعاء، بواقع 70 حالة وفاة في مقاطعة (هوبي) ووفاة واحدة في كل من (تيانجين) و(هيلونج جيانج) و(قويتشو).

الشوارع خالية فى ووهان
الشوارع خالية فى ووهان

 

حركة الطيران متوقفة فى ووهان
حركة الطيران متوقفة فى ووهان

وأضافت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين أن 5328 حالة جديدة مشتبها بها سجلت أمس، وأن 3859 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، وقد خرج 1153 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم.. مشيرة إلى أنه تم تعقب 282813 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 21365 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية أمس.

وسجلت منطقة (هونج كونج) الإدارية الخاصة 21 حالة إصابة مؤكدة مع حالة وفاة واحدة، بينما تم تسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة (ماكاو) الإدارية الخاصة و11 حالة إصابة في تايوان.

وأنشأت مدينة "ووهان" (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) 132 موقعا للحجر الصحي، لتوفير أكثر من 12500 سرير للتعامل مع العدد المتزايد من المرضى الذين تأكدت إصابتهم أو يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وتوفير كافة الاحتياجات السريعة لاسعاف المرضى.


ووهان

مطار ووهان

فيروس كورونا

الصين

مدينة اشباح

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