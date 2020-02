طائرات الدرون تكشف تحول مطار ووهان وشوارعها الرئيسية لمدينة أشباح.. فيديو

التقطت كاميرات طائرات الدرون صورة علوية لمشهد الشوارع والطرقات الرئيسية في مدينة ووهان بعد تفشى فيروس كورونا فيها، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية مقطع فيديو للكبارى خالية من السيارات والشوارع كما عرضت صورة من أعلى مطار مدينة ووهان الذى ظهر ساكنا للغاية ولا يوجد بداخله أحد، ووثق الفيديو التوصفيات التي تطال المدينة في وسائل الاعلام العالمية منذ أيام وهو أن ووهان أصبحت مدينة تسكنها الاشباح.

