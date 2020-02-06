ضرب وتعاطى.. تفاصيل استغلال 3 عاطلين للأطفال فى أعمال التسول ببولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى جنوب الجيزة تفاصيل تورط 3 عاطلين، فى استغلال الصبية صغار السن فى التسول، والاستيلاء على متحصلاتهم بالإكراه فى بولاق الدكرور، حيث تبين أن المتهمين استغلوا الأطفال الأحداث فى أعمال الشحاذة لصالحهم.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين الـ 3 عاطلين، أثنين منهم لديه معلومات جنائية، وأنهم استغلال الأحداث من خلال دفعهم للتسول واستجداء المارة، وفى نهاية اليوم يستولون على متحصلاتهم كرهاً عنهم ويتركوا لم مبلغ زهيد من أجل الطعام.

وأضافت التحقيقات، أن الأطفال الـ 5 تعرضوا للضرب والإيذاء البدنى لإجبارهم على العمل لصالحهم، ودفعوهم لتعاطى المواد المخدرة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم.

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة استقطاب الأطفال واستغلالهم فى أعمال التسول بعد الاعتداء عليهم، وأكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "تسول" بإستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم فى أعمال التسول مما يعد ذلك جريمة الإتجار بالبشر بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية وبحوزته (سلاح أبيض "شفرة موس" وبصحبته (3) أطفال أحدهم "مصاب بسحجات بأماكن متفرقة" وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول وإجبارهم على عدم العودة لذويهم، وأضافوا باعتدائه عليهم مستخدماً السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وقرر الطفل المصاب بإحداث المتهم إصابته، وبمواجهة المتهم بالتحريات والمعلومات وأقوال المجنى عليهم أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.