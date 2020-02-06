ضبط 911 قضية متنوعة بالحملات التموينية لضبط الأسواق بالمحافظات خلال 24 ساعة

كتب – محمود عبد الراضى – أحمد عبد الهادى

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، فى ضبط عدد من القضايا خلال حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (911) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها ، ضبط المدير المسئول عن مفرمة لفرم اللحوم "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الجيزة (بمحافظة الجيزة) لحيازته (1,850 طن " مفروم دواجن ولحوم – دهون حيوانية") معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المرافقة للمأمورية .

كما نجحت في ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص"لإنتاج الحلوى الجافة بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية ) لحيازته (467748 قطعة "حلوى جافة") مدون عليها عنوان وهمى "خلافاً للحقيقة" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى" ، (50 كيلو جرام "بودرة تلك") محظورة إستخدامها فى الصناعات الغذائية "مستلزمات إنتاج" ،وضبط مندوب مبيعات أدوية بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان (بمحافظة الدقهلية) ، لحيازته (9075 عبوة "أدوية بشرية") غير مسجلة بوزارة الصحة والخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها "مجهولة المصدر" ومهربة جمركياً وغير خاضعة لأى تحليل طبى وغير مصرح بتداولها بالأسواق ،وضبط مالكة معمل ألبان "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة بلقاس (بمحافظة الدقهلية) لحيازتها (5,300 طن "جبن أبيض منتج نهائى- ملح سياحات "مستلزمات إنتاج" محظور إستخدامها فى الأغراض الغذائية) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية .

وتمكنت أيضا من ضبط مالك مصنع للصناعات البلاستيكية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان (بمحافظة الجيزة) لحيازته (6,210 طن رول بلاستيك) معد للطباعة بدون مستندات مجهولة المصدر .

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .