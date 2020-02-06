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ضبط 7 قضايا تهرب جمركى و20 قضية أمن عام خلال 24 ساعة

الخميس، 06 فبراير 2020 01:27 م
ضبط 7 قضايا تهرب جمركى و20 قضية أمن عام خلال 24 ساعة حملات امنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - علاء رضوان

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نجحت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، من ضبط عدة قضايا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة.

ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركيةفقد تم  ضبط (7) قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع ، أقمشة ، مستحضرات تجميل ، منشطات) حيث بلغت إجمالى القيمة والتعويض أكثر من 2.5 مليون جنيه.

بينما فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (20) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، عدم حمل تحقيق شخصية ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1024) مخالفة مرورية متنوعة.

أما فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة فقد تم ضبط (1) قضية بعدد (332) قرص دوائى مخدر متنوع، وفى مجال تنفيذ الأحكام: فقد تم تنفيذ عدد (236) حكم قضائى متنوع.

وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم  ضبط (6) قضايا متنوعة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها، وجاري احالتهم الى النيابات المختصة التي تتولى التحقيق معهم وإصدار قرارتها في شتى المجالات

يذكر أن الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، نجحت في وقت سابق من ضبط 8 قضايا تهريب البضائع عبارة عن ملابس أجنبية الصنع، قطاع غيار دراجات، ماكينة تصنيع حلوى، محركات، أطقم مفكات، هواتف محمولة، زجاجات لتعبئة العطور، ساعات يد بمشتملاتها، إكسسوارات هواتف محمولة، حيث بلغت إجمالي القيمة والتعويض 3 مليون و220 ألف و481 جنيها.

 

 


حملات امنية

وزارة الداخلية

حملات وزارة الداخلية

الامن العام

التهريب الجمركي

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