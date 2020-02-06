ضبط 124 قضية مخدرات و29 قطعة سلاح بحملات أمنية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي – علاء رضوان

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة على مختلف محافظات الجمهورية، لضبط الخارجين عن القانون وحائز الأسلحة النارية ومروجي المواد المخدرة، لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 29 قطعة سلاح ناري، 124 قضية مخدرات وتنفيذ 52758 حكم قضائي متنوع

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

-في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط "عدد 29 قطعة سلاح نارى، بحوزة 28 متهم"، وذلك على النحو التالي:-

-بندقية آلية.

- (5) بنادق خرطوش.

-طبنجة .

- (22) فرد محلى.

- (46) طلقة مختلفة الأعيرة.

- (189) قطعة سلاح أبيض.

-فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (52758) حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي:

- (182) حكم جناية.

- (16825) حكم حبس جزئي.

- (3065) حكم حبس مستأنف.

- (25419) حكم غرامة.

- (7267) حكم مخالفة .

-فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (124) قضية مخدرات بحوزة (133) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

-كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 3,871 كيلو جرام).

-كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 732 جرام ).

-كمية من مخدر الشابو وزنت (490 جرام).

-كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,560 كيلو جرام).

-كمية من مخدر الفودو وزنت ( 50 جرام).

-عدد (3324) قرص مخدر .

-فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (24) متهم.

-فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (10) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.

-فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (260) دراجة نارية مخالفة.

-فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (5 سيارات – 2 دراجة نارية).

-فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24512) مخالفة مرورية.

-فى مجال فحص السائقين: فحص (49) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.