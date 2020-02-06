ضبط صاحب مخبز لتهريبه دقيق مدعم بدمياط وتحرير 3811 محضرا تموينيا بالشرقية

المحافظات - عبده عبد البارى - إيمان مهنى - جاكلين منير

تمكنت مباحث التموين بدمياط ومديريتا التموين بالشرقية والإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط عدد من المخالفات التموينية، منها ضبط صاحب مخبز لتهريبه دقيق مدعم، وضبط طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية.

ففى دمياط تمكنت مباحث التموين من ضبط صاحب مخبز سياحى أثناء قيامه بتهريب دقيق مدعم بعد وضعه فى أجولة بيضاء اللون وذلك أثناء مروره على أحد الأكمنة بمركز فارسكور بمحافظة دمياط.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى قسم مباحث التموين برئاسة الرائد أحمد عبد الباقى رئيس مباحث التموين بقيام صاحب مخبز بالاستيلاء علي الدقيق المدعم والاحتيال علي مباحث التموين بتغير معالم أجولة الدقيق المدعم الي سياحي لمراوغه التموين.

وأثناء قيام صاحب المخبز بإعادة تدوير عدد 155 شيكارة دقيق بلدي في أجولة بيضاء اللون للمرور بها من الكمائن وسهولة تهريبها ورصدته مباحث التموين وتم ضبطه وضبط السيارة المستخدمة لتهريب الدقيق اثناء قيادته لها بطريق عزبة غراب بفارسكور فجر اليوم.

قاد الحملة الرائد أحمد عبد الباقي رئيس مباحث التموين و السيد عبيد كبير مفتشين مباحث التموين بدمياط وتم تحرير المحضر رقم 3129جنح مركز شرطة فارسكور وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.

وفى الشرقية، حررت مديرية التموين، 3811 محضراً وضبطت 9 أطنان سكر و6 أطنان دقيق و6000 لتر مواد بترولية قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء بنطاق المحافظة، ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لوكيل وزارة تموين بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بالاشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجارى.

وأوضحت فايزة عبدالرحمن وكيل أول وزارة تموين الشرقية، أن الإدارات التموينية المختلفة خلال شهر يناير الماضي شنت حملات مفاجئة على الأسواق أسفرت عن تحرير 3811 محضراً متنوعاً منها تحرير 2171 محضراً للمخابز البلدية والسياحية مابين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، كما تم تحرير 640 محضراً للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص كما تم ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر منها 6 طن دقيق بلدى مدعم 82% و9 طن سكر 330 عبوة زيت و440 كيلو لحوم و59 كيلو أسماك و 10 كرتونة خل كما تم ضبط 3000 لتر سولار و300 لتر بنزين و 1300 كيس بلسم و63 عبوة مخصبات زراعية .

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.​

وفى الإسكندرية، شنت مديرية التموين، حملة مكبرة بناء على تعليمات مشددة من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق و ثلاجات حفظ المواد الغذائية حماية لصحة المواطنين.

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة عبد الرزاق الطيب مدير الإدارة و إشراف نببل محفوظ رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط ثلاجة تبريد وتجميد بمنطقة ابيس وتم التحفظ على طن رنجة فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الآدمي من الشكل الظاهري، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

وكان محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية ، بالإسكندرية قد قام بجولات على الانشطة التموينية المختلفة بمناطق غرب و الدخيلة و العجمى ، و شملت الجولات المرور و التفتيش على المجمعات الاستهلاكية و التأكد من توافر السلع التموينية و السلع الغذائية المختلفة و متابعة صرف التموين و فرق النقاط للمواطنين و الاستماع الى مشاكل المواطنين و العمل على حلها فورى و مراجعة تواريخ الصلاحية و اوزان عبوات السكر و الارز المنصرف للمواطنين المرور على محلات البقالة و مراجعة تواريخ الصلاحية و سلامة السلع المعروضة و التأكد من وجود بيان الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق.

يأتى ذلك فيما عقدت مديرية التموين بالإسكندرية ، دورة تدريبية تنشيطية لمدة يوم واحد لعدد 15 فرد ممثلين لمديرية التموين و التجارة الداخلية و ادارتها الفرعية عن فن التعامل مع الجمهور و ذلك من اجل رفع مهارات العاملين بالمديرية و ادارتها ياتى ذلك ضمن حزمة برامج تم الاتفاق عليها مع المركز تحت رعاية المحافطة و ذلك لرفع مهارات و قدرات العاملين المتعاملين مباشرة مع الجمهور لأداء خدمات تليق بالمواطن السكندري