ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية وبحوزتهما 100 كيلو من الحشيش

كتب محمود عبد الراضى – علاء رضوان

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية، وبحوزتهما 100 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تشكيلًا عصابيًا ضم (شخصين – مقيمين بمحافظة الإسكندرية) تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من منطقة الذراع البحري بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما (1000 طربة لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمول للاتصال بعملائهما، واستخدام السيارتين في عملية النقل والترويج، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 7000000 جنيه تقريبًا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.