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ضبط أختام مزورة لختم اللحوم وحملات على الأسواق.. اعرف التفاصيل

الخميس، 06 فبراير 2020 01:38 م
ضبط أختام مزورة لختم اللحوم وحملات على الأسواق.. اعرف التفاصيل حملات على اسواق اللحوم
كتب عز النوبى

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واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، وبالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية، تكثيف حملاتها المرورية على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.

وقال الدكتورعبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال شهر يناير، بلغ حوالى 167 طن و993 كجم على مستوى الجمهورية، حيث تم تحرير 887 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وأضاف أنه  تم ضبط أختام مزورة باسم الإدارة المركزية للمجازر وأيضا لحوم مختومة بهذه الأختام المزورة، متابعا أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تواصل حملاتها على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومشتقاتها  لتأكد من سلامتها ومنعا لانتشار الأمراض حفاظا على صحة المواطنين.

فيما كشف تقرير الخدمات  البيطرية، أن الهيئة  تتخذ  جميع  المتبعة  بتفعيل  الحملات المكثفة على أسواق اللحوم  للحد من بيع اللحوم غير صالحة للاستهلاك المحلى، أو تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة، خاصة مع زيادة طلب الاستهلاك فى الأعياد والمناسبات، وحملات مكثفة على الأسواق المفتوحة ومحلات الجزارة لضبط المخالفين، ومتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى، ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى.

وأضاف  تقرير الهيئة، أن هناك تنسيق دوريا مع الوزارات المعينة ومديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية، لشن حملات مكثفة على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى   وتحرير المحاضر فى حالة ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، والتشديد على تنفيذ القواعد الخاصة بالتفتيش على اللحوم والدواجن ومنتجاتها للحد من تلاعب التجار وضبط المغشوش، وتدعيم أجهزة التفتيش على اللحوم بالمديريات بالأطباء الأكفاء، ونشر الوعى الصحى بخطورة التعامل وشراء اللحوم المعروضة فى الطرق العامة والمجهولة المصدر.

 

حملات على اسواق اللحوم (1)
حملات على اسواق اللحوم (1)

 

حملات على اسواق اللحوم (2)
حملات على اسواق اللحوم (2)

 

 

حملات على اسواق اللحوم (3)
حملات على اسواق اللحوم (3)

 

 

حملات على اسواق اللحوم (4)
حملات على اسواق اللحوم (4)

 

 

حملات على اسواق اللحوم (5)
حملات على اسواق اللحوم (5)

 

 

حملات على اسواق اللحوم (6)
حملات على اسواق اللحوم (6)

 


 


أسواق اللحوم

تفتيش اللحوم

الخدمات البيطرية

اخبار اليوم

اخبار مصر

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