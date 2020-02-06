صور.. نقل موقف سيارات القنطرة غرب القديم لموقعه الجديد بتكلفة 3 ملايين جنيه

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ أنه تم صباح اليوم الخميس الموافق 6 من فبراير نقل موقف سيارات أجرة الأقاليم من موقعه القديم بقلب مدينة القنطرة غرب الى موقعه الجديد بجوار إدارة مرور القنطرة، وذلك فى حضور اللواء مجدى مصطفى نائب مدير أمن الاسماعيلية وكرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب والعميد وائل حمزة رئيس مجلس إدارة مشروع المواقف، والعميد حمدى عبد النبي مدير ادارة مرور الإسماعيلية وجمع كبير من القيادات التنفيذية وممثلي كافة الجهات المعنية، وذلك فى إطار استكمال خطة التطوير ورفع الكفاءة لكافة المنشآت الخدمية والمشروعات التنموية التى يجرى تنفيذها بمحافظة الاسماعيلية بمختلف توابعها من المركز والمدن والقرى، وبناء على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأشار المهندس أحمد عصام ، إلى أن مشروع الموقف أقيم على مساحة اجمالية قدرها ثلاثة آلاف مترا مربعا ويسع لنحو عدد 100 سيارة ميكروباص أجرة بالإضافة الى عدد 38 محلا تجاريا ومسجد وكافتيريا ودورات مياه وكافة الخدمات اللازمة لخدمة المواطنين وقد بلغت تكلفة إقامة الموقف الجديد نحو ما يزيد عن 2.5 مليون جنيه، وقد تم صباح اليوم الانتهاء من نقل سيارات جميع الخطوط الداخلية والخارجية من الموقف القديم الى الموقف الجديد بإجمالي عدد 9 خطوط منهم 7 خطوط خارجية و2 داخلي بإجمالى عدد 555 مركبة وذلك بعد إنهاء كافة التنسيقات الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل الموقف الجديد من أجل القضاء على الزحام والتكدس بوسط المدينة.

من ناحية أخرى أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أنه تم الموافقة على إقامة وتنفيذ عدد ثلاثة مشروعات استثمارية جديدة بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها مليوني و 250 ألف دولار، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن تشجيع وتحفيز الاستثمار والتوسع فى إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية وخلق فرص العمل للشباب ومواجهة البطالة وتضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة لدفع عجلة العمل بالاستثمار وتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمستثمرين.

وتشمل تلك المشروعات إقامة مشروع خاص بالخدمات البترولية وتطوير المشروعات وتقديم خدمات تخزين جميع الزيوت البترولية ويقام المشروع على مساحة 980 متراً مربعاً وبتكلفة استثمارية قدرها مليون دولار ومشروع آخر للطباعة والتغليف والمناهج ويقام على مساحة إجمالية قدرها 2500 متر مربعاً بتكلفة استثمارية قدرها 500 ألف دولار، ومشروعاً لتصنيع الأجهزة الطبية والمعملية ومستلزماتها يقام على مساحة 1880 متراً مربعاً بتكلفة استثمارية قدرها 750 ألف دولار وتوفر تلك المشروعات ما يزيد عن 60 فرصة عمل جديدة.



الموقف الجديد



جانب من الموقف يعد نقلة



سيارات الميكروباص فى الموقف الجديد



منطقة موقف القنطرة غرب الجديد



الموقف يستقبل الركاب والمسافرين