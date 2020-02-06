سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 06:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ البحيرة يتفقد توسعات محطة مياه أبو حمص

الخميس، 06 فبراير 2020 05:21 م
صور.. محافظ البحيرة يتفقد توسعات محطة مياه أبو حمص محافظ البحيرة يتفقد توسعات محطة مياه أبو حمص
البحيرة –فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الجهود لرفع كفاءة محطات مياه الشرب لمواجهة مشاكل انقطاع وضعف المياه وذلك للتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مضيفا  أن خطة تنفيذ تلك المشروعات يتم العمل بها على قدم وساق وفقًا للبرنامج الزمني المحدد لتلبية احتياجات المواطنين من تلك المرافق الأساسية .

وأوضح محافظ البحيرة أن الدولة تسير للأمام بخطى ثابتة وواعدة لتحقيق طموحات الموطنين وان حجم ما تم خلال الفترة الماضية خير شاهد على تلك الإنجازات التى تتحقق يوما بعد يوم.

جاء ذلك خلال تفقده للمرحلة الثانية من توسعات محطة مياه الشرب بأبو حمص بطاقه من 34 إلى 68 الف متر3 / يوم   بتكلفة قدرها 350 مليون جنيه لزيادة ضغط المياه بالمدينة والوحدات المحلية القروية التابعة ومركز ادكو والمحمودية وخدمة قرى أبو حمص وأطراف دمنهور وأطراف كفر الدوار .

ووجه محافظ البحيرة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد ودفع العمل بكافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بمدن ومراكز المحافظة مشددا على إزالة أي معوقات قد تواجهها لسرعة دخولها الخدمة لتوفير مياه الشرب النقية والوصول بها لكافة القرى والتجمعات السكانية وخاصة بالمناطق الواقعة بنهايات الخطوط وشبكات المياه بأطراف مدن ومراكز محافظة البحيرة .

رافق المحافظ فى جولته اللواء محمد شوقي بدر  السكرتير العام المساعد و سعد الله رشوان رئيس مدينة أبو حمص والمهندس  محمد نشات رئيس شركة مياه الشرب والمهندس  سامى عبد الستار رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب بالبحيرة  واعضاء مجلس النواب عن دائرة ابو حمص.

يذكر أن المشروع الجديد يتكون من "مأخذ عدد 2 طلمبة عكرة – بئر توزيع - عدد 2 مروق، عدد 6 مرشح، عدد 2 طلمبة مرشحة – منظومة مبنى المروقات -  منظومة مبني المرشحات - المواسير بين الوحدات ".

ويخدم المشروع حوالى 500 ألف نسمة من المستفيدين بمناطق "ابوحمص  -وريف ابوحمص  - ريف كفر الدوار  ريف المحمودية- ريف دمنهور " حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال وجارى التشغيل التجريبي لها .

 

محافظ البحيرة يتفقد توسعات محطة مياه أبو حمص (1)
محافظ البحيرة يتفقد توسعات محطة مياه أبو حمص 

 

محافظ البحيرة يتفقد توسعات محطة مياه أبو حمص (2)
محافظ البحيرة يتفقد توسعات محطة مياه أبو حمص 

 

محافظ البحيرة يتفقد توسعات محطة مياه أبو حمص (3)
محافظ البحيرة يتفقد توسعات محطة مياه أبو حمص 

اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

مياه ابو حمص

البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة