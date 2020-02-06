صور.. محافظ البحيرة يتفقد توسعات محطة مياه أبو حمص

البحيرة –فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الجهود لرفع كفاءة محطات مياه الشرب لمواجهة مشاكل انقطاع وضعف المياه وذلك للتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مضيفا أن خطة تنفيذ تلك المشروعات يتم العمل بها على قدم وساق وفقًا للبرنامج الزمني المحدد لتلبية احتياجات المواطنين من تلك المرافق الأساسية .

وأوضح محافظ البحيرة أن الدولة تسير للأمام بخطى ثابتة وواعدة لتحقيق طموحات الموطنين وان حجم ما تم خلال الفترة الماضية خير شاهد على تلك الإنجازات التى تتحقق يوما بعد يوم.

جاء ذلك خلال تفقده للمرحلة الثانية من توسعات محطة مياه الشرب بأبو حمص بطاقه من 34 إلى 68 الف متر3 / يوم بتكلفة قدرها 350 مليون جنيه لزيادة ضغط المياه بالمدينة والوحدات المحلية القروية التابعة ومركز ادكو والمحمودية وخدمة قرى أبو حمص وأطراف دمنهور وأطراف كفر الدوار .

ووجه محافظ البحيرة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد ودفع العمل بكافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بمدن ومراكز المحافظة مشددا على إزالة أي معوقات قد تواجهها لسرعة دخولها الخدمة لتوفير مياه الشرب النقية والوصول بها لكافة القرى والتجمعات السكانية وخاصة بالمناطق الواقعة بنهايات الخطوط وشبكات المياه بأطراف مدن ومراكز محافظة البحيرة .

رافق المحافظ فى جولته اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد و سعد الله رشوان رئيس مدينة أبو حمص والمهندس محمد نشات رئيس شركة مياه الشرب والمهندس سامى عبد الستار رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب بالبحيرة واعضاء مجلس النواب عن دائرة ابو حمص.

يذكر أن المشروع الجديد يتكون من "مأخذ عدد 2 طلمبة عكرة – بئر توزيع - عدد 2 مروق، عدد 6 مرشح، عدد 2 طلمبة مرشحة – منظومة مبنى المروقات - منظومة مبني المرشحات - المواسير بين الوحدات ".

ويخدم المشروع حوالى 500 ألف نسمة من المستفيدين بمناطق "ابوحمص -وريف ابوحمص - ريف كفر الدوار ريف المحمودية- ريف دمنهور " حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال وجارى التشغيل التجريبي لها .



محافظ البحيرة يتفقد توسعات محطة مياه أبو حمص



محافظ البحيرة يتفقد توسعات محطة مياه أبو حمص