صور.. فيل بعد ولادته بـ 48 ساعة فى حديقة حيوان سويسرية

هانى عثمان

نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، عددا من الصور لمجموعة من فيلة متنزه كاينج كراشان، فى حديقة الحيوان فى زيوريخ بسويسر، حيث ظهر الفيل أومش الذى يبلغ من العمر يومين وهو يمشى بين والدته إندى البالغة من العمر 34 عاما وفيلة أخرى.

يشار إلى أن، مساحة حديقه الحيوان فى زيوريخ تبلغ، ما يقارب الـــ 11000 متر مربع، والمميز فى تلك الحديقة أن لكل حيوان فيها يتم تخصيص مكان حتى يتربي وينمو بطريقة صحيحة، و تعد حالياً من أكبر الحدائق التى توجد في مدينة رابيرسوبل، و تضم أكثر من 300 نوع من الحيوانات النادرة مثل الدب البري، والدببة الأخرى، وحيوانات أخرى كثيرة .

مما جعلها من أهم الأماكن السياحية في زيوريخ، كما يوجد بها بطريق، وزواحف وحيوانات أخرى نادرة الوجود، والآن هي من الحدائق الأكثر شهر في زيورخ