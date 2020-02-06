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صور.. روعة الرقص الإسبانى فى عرض أزياء الفلامنكو بأشبيلية

الخميس، 06 فبراير 2020 08:50 م
صور.. روعة الرقص الإسبانى فى عرض أزياء الفلامنكو بأشبيلية عرض أزياء الفلامنكو بأشبيلية
وكالات

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فلامنكو ليس مجرد رقصة، إنه أسلوب وطريقة حياة وعالم كامل من الفن والموضة، والمعبر دائما عن العاطفة والجمال الملهم. هذا هو بالضبط ما أوصله عرض أزياء الفلامنكو السنوي الدولي لحضوره، الذي أقيم في العاصمة الأندلسية إشبيلية.

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ووفقا لموقع "سبوتينيك"، على مدى السنوات التسع عشرة الماضية، أصبحت إشبيلية العاصمة العالمية لأزياء الفلامنكو بفضل عرض الأزياء الدولي (SIMOF). أقيم، مرة أخرى، في الأندلس معرض فريد من نوعه: معرض-مهرجان محترف وعرض رئيسي للأزياء المستوحى من هذا الرقص الإسباني المليء بالعواطف.

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عرض أزياء الفلامنكو الدولي - هو مزيج من الأساليب الحديثة والتقليدية للثقافة الإسبانية الجنوبية تنسجم فيها بشكل متزن. وبالطبع، نحن لا نتحدث فقط عن الفساتين والإكسسوارات، ولكن أيضًا عن طاقة وإيقاع الرقص الأكثر حماسة في العالم!

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