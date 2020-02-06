صور.. رئيس جامعة كفر الشيخ: تفعيل منظومة الشكاوى الموحدة وتكريم طالبتين

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، مع وفد منظومة الشكاوى الموحدة التابع لمجلس الوزراء برئاسة العميد أيمن جمال ، مدير المتابعة الميدانية للجهات الحكومية والمهندسة أسماء حسن ، مدير متابعة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، سبل تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة داخل كليات وإدارات الجامعة والرد عليها إلكترونيًا.

وأوضح العميد أيمن جمال ،مدير المتابعة الميدانية للجهات الحكومية ،أن اللقاء يأتى فى إطار توعية القائمين على المنظومة فى جامعة كفر الشيخ بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من خلال خطه توعوية ،تشمل ندوات تعريفية وورش عمل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين ،مشيرا إلى أنه يتم تلقى الشكاوى من خلال الرابط www.shakwa.eg وأيضا الخط الساخن على رقم "16528" أو تطبيق "إيجابي" عبر التليفون المحمول.

والتقى وفد منظومة الشكاوى الموحدة التابع لمجلس الوزراء ،بمدير إدارة خدمة المواطنين، إيمان أحمد ندا ،لاستعراض إمكانات وخطوات الجامعة لتفعيل وتطبيق المنظومة على أرض الواقع .

وصرح الدكتورعبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ ،أن هذه الزيارة تعد أحد الخطوات التنفيذية لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن تفعيل منظومة الشكاوى الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين لتوفير آليات تتيح للطالب والمواطن سهولة وتيسير التقدم بشكواه عبر وسائل إلكترونية حديثة تضمن جدية وصول الشكاوى للمسئول وانتظار الرد واتخاذ الإجراءات المناسبة للعمل على حلها تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير وتيسير التواصل مع المواطنين.

وأكد دسوقى، أن إدارات الجامعة كافة تهتم بشكاوى واستفسارات الطلاب والمواطنين التى تصل عبر الموقع الرسمى أو صفحتها الرسمية بالإضافة الى الطرق التقليدية موضحا أن الهدف من تفعيل البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الإلكترونية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء هو تعزيز الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة ومؤسساتها من خلال استجابة الدولة وبحث مختلف شكاوى المواطنين الواردة إليها وتوفير حلول عاجلة لها تيسيرا على المواطنين.

وعلى جانب خر أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقى ،رئيس جامعة كفر الشيخ ،عن فوز الطالبتين بكلية التربية النوعية، أمينة وائل محمد فؤاد ،وأمانى متولى عبد الظاهر علي، بالمركز الثانى والميدالية الفضية ضمن منافسات النشاط الثقافى فى "مسابقة مجلة الحائط" خلال المشاركة فى كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس والذى نظمته جامعة الفيوم بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم ،ورؤساء الجامعات المصرية، ونوابهم، والطالبات المشاركات خلال الفترة من 31 يناير وحتى 6 فبراير الحالى بمشاركة 4 آلاف طالبة من 25 جامعة حكومية.

وكرم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله ،نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،وعدد من عمداء الكليات ومستشارى رئيس الجامعة الطالبات الفائزات.

وأعرب الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة عن سعادته بفوز الطالبتين، مؤكدًا أن استراتيجية الجامعة ترتكز على اكتشاف ودعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم فى شتى المجالات للحفاظ على موهبتهم والارتقاء بها لخلق جيل جديد من المواهب الشابة والمبدعة.

وأكد دسوقى على أن الجامعة تعمل على صقل قدرات طلابها و تنمية مهاراتهم من خلال الأنشطة تحقيقا لرؤيتها التى تستهدف تحقيق التميز و الريادة لطلابها لتعزيز الانتماء والهوية الوطنية.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ ،أن الجامعة تولى الأنشطة الطلابية اهتمامًا كبيرًا وتشارك فى مختلف المنافسات مؤكدا حرص الجامعة على تقديم الرعاية و الدعم اللازم للطلاب للاستمرار فى تفوقهم وأن الجامعة تقف خلف طلابها المشاركين فى مختلف المسابقات.