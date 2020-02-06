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صور.. جمارك رفح تضبط محاولة تهريب مجموعة من العملات المعدنية الأثرية

الخميس، 06 فبراير 2020 10:35 م
صور.. جمارك رفح تضبط محاولة تهريب مجموعة من العملات المعدنية الأثرية
كتب محمود عبد الغنى

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تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك رفح برئاسة الدكتور أحمد خليل مدير عام الإدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح من ضبط محاولة تهريب مجموعة من العملات المعدنية الأثرية وذلك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 بحظر ومنع تصدير أى ممتلكات ثقافية وتاريخية خارج البلاد بطريقة غير شرعية .
 
فبناءا على إخبارية سرية مشتركة مقدمة إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح مفادها محاولة الراكب أ . م  . ج فلسطينى الجنسية قادم من الأراضي الفلسطينية عن طريق منفذ رفح تهريب عدد من العملات ذات القيمة الأثرية .
 
وتم تكليف لجنة من عاطف محمود ومؤمن سلمي وصبيح محمد وعبد العليم سالم وعمر صلاح مأمورى الجمرك  لتفتيش حقائبه فتبين وجود عدد من العملات المعدنية القديمة التى يشتبه فى أرسلتها مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .
 
وبالعرض على الوحدة الأثرية المنافذ أفادت بوجود 16 عملة معدنية مصرية أثرية تحمل فئة عشرة مليم وخمسة مليم عليها صورة السطان حسين كامل من عام 1917 وهى تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وأنه يوجد  53 عملة تاريخية مصرية فئات مختلفة من عصر الملك فؤاد والملك فاروق  تخضع  للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 بحظر ومنع تصدير أى ممتلكات ثقافية وتاريخية خارج البلاد بطريقة غير شرعية .
 
قرر طارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 2 لسنة 2020 وحرره سالم خليل .
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
 
 

ادارة الجمارك

اخبار الجمارك

تهريب جمركي

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